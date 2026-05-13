به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو صبا، محمدباقر پروین‌نژاد قائم‌مقام و مدیر گروه تفریحات و سرگرمی رادیو صبا از برگزاری چهارمین دوره ویژه‌برنامه «عروسی خوبان» خبر داد. این برنامه‌ به همت قرارگاه نشاط اجتماعی سازمان صداوسیما و با محوریت رادیو صبا برگزار می‌شود و هدف آن ترویج فرهنگ ازدواج آسان و ایجاد امید و انگیزه برای آغاز زندگی مشترک در میان جوانان است.

پروین‌نژاد با اشاره به اینکه این برنامه به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز ازدواج تدارک دیده شده است، گفت: رادیو صبا تلاش کرده است با برگزاری این مراسم، علاوه بر پاسداشت این مناسبت ارزشمند، فضایی شاد و امیدبخش برای جوانان فراهم کند. در شرایطی که جامعه با چالش‌ها و بحران‌های مختلف روبه‌رو است، ایجاد امید و تقویت انگیزه برای تشکیل خانواده اهمیت زیادی دارد.

وی در پایان بیان کرد: چهارمین «عروسی خوبان» روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۱۷ از رادیو صبا برگزار می‌شود و در آن مراسم عقد زوج‌های جوان روی آنتن خواهد رفت. در این ویژه‌برنامه بخش‌های متنوعی تدارک دیده شده است از جمله حضور هنرمندان، اجرای موسیقی زنده و همراهی خوانندگان محبوب که فضای شاد و صمیمی برای زوج‌های جوان و شنوندگان رادیو صبا ایجاد می‌کند.