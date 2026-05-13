۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

«عروسی خوبان» در رادیو صبا برگزار می‌شود

قائم‌مقام و مدیر گروه تفریحات و سرگرمی رادیو صبا از برگزاری چهارمین دوره ویژه‌برنامه «عروسی خوبان» در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در این شبکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو صبا، محمدباقر پروین‌نژاد قائم‌مقام و مدیر گروه تفریحات و سرگرمی رادیو صبا از برگزاری چهارمین دوره ویژه‌برنامه «عروسی خوبان» خبر داد. این برنامه‌ به همت قرارگاه نشاط اجتماعی سازمان صداوسیما و با محوریت رادیو صبا برگزار می‌شود و هدف آن ترویج فرهنگ ازدواج آسان و ایجاد امید و انگیزه برای آغاز زندگی مشترک در میان جوانان است.

پروین‌نژاد با اشاره به اینکه این برنامه به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت روز ازدواج تدارک دیده شده است، گفت: رادیو صبا تلاش کرده است با برگزاری این مراسم، علاوه بر پاسداشت این مناسبت ارزشمند، فضایی شاد و امیدبخش برای جوانان فراهم کند. در شرایطی که جامعه با چالش‌ها و بحران‌های مختلف روبه‌رو است، ایجاد امید و تقویت انگیزه برای تشکیل خانواده اهمیت زیادی دارد.

وی در پایان بیان کرد: چهارمین «عروسی خوبان» روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۱۷ از رادیو صبا برگزار می‌شود و در آن مراسم عقد زوج‌های جوان روی آنتن خواهد رفت. در این ویژه‌برنامه بخش‌های متنوعی تدارک دیده شده است از جمله حضور هنرمندان، اجرای موسیقی زنده و همراهی خوانندگان محبوب که فضای شاد و صمیمی برای زوج‌های جوان و شنوندگان رادیو صبا ایجاد می‌کند.

عطیه موذن

