ترویج فرهنگ پیوند و امید در «عروسی خوبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، چهارمین دوره جشن «عروسی خوبان» به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، مدیران شبکه‌های رادیویی و جمعی از همکاران رادیو و مخاطبان رادیو صبا برگزار شد.

بازخوانی یکی از ماندگارترین الگوهای زندگی مشترک

پهلوانیان با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشن «عروسی خوبان» اظهار کرد: هم‌زمانی این برنامه با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصتی مغتنم برای بازخوانی یکی از عمیق‌ترین و ماندگارترین الگوهای زندگی مشترک در فرهنگ اسلامی است؛ الگویی که بر پایه سادگی، صداقت، محبت و پیوند قلب‌ها شکل گرفته و تا امروز الهام‌بخش سبک زندگی در جامعه ما است.

وی افزود: «عروسی خوبان» تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه تلاشی هدفمند برای نزدیک کردن مفهوم ازدواج به زیست واقعی و عاطفی جامعه است. در این رویداد، یک زوج جوان در فضایی سرشار از صمیمیت و همراهی، آغاز زندگی مشترک خود را تجربه خواهند کرد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد آغاز یک خانواده می‌تواند در نهایت سادگی، اما با عمق معنایی بالا و اثرگذاری اجتماعی شکل بگیرد.

معاون صدا با تأکید بر نقش رسانه در تقویت روحیه امید در جامعه تصریح کرد: رادیو به عنوان رسانه‌ای مردمی، صمیمی و در دسترس، همواره فراتر از روایتگری صرف عمل کرده و تلاش دارد در شکل‌دهی به نگاه و احساس مخاطبان نیز نقش‌آفرین باشد. در همین راستا، «عروسی خوبان» به عنوان یک تجربه رسانه‌ای اجتماعی طراحی شده تا مفهوم امید، پیوند و آغاز را به شکلی ملموس و زنده به مخاطبان منتقل کند.

پهلوانیان ادامه داد: آنچه این رویداد را متمایز می‌کند، تبدیل یک مفهوم فرهنگی به یک تجربه جمعی است؛ تجربه‌ای که در آن شنوندگان نه تنها ناظر یک برنامه، بلکه همراه و شریک یک آغاز مبارک هستند. این همراهی، خود به تقویت حس همدلی اجتماعی و نزدیکی بیشتر میان رسانه و مخاطب منجر می‌شود.

پهلوانیان در پایان عنوان کرد: رادیو صبا با استمرار برگزاری این رویداد در مناسبت‌های الهام‌بخش، می‌کوشد پیام زندگی را زنده نگه دارد؛ پیامی که بر امید، سادگی، همدلی و آغازهای روشن استوار است.

ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تقویت امید

حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا و رئیس قرارگاه نشاط اجتماعی سازمان صدا و سیما درباره برگزاری چهارمین دوره «عروسی خوبان» در رادیو صبا توضیح داد که این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تقویت امید و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

به گفته وی رادیو صبا در سال‌های گذشته تلاش کرده است با برگزاری آیین «عروسی خوبان» الگویی از یک جشن ساده، صمیمی و کم‌هزینه برای آغاز زندگی مشترک ارائه دهد. این مراسم هر سال در رادیو صبا برگزار شده و همواره با استقبال مخاطبان و زوج‌های جوان همراه بوده است. امسال مسئولیت برگزاری این مراسم با قرارگاه نشاط اجتماعی سازمان صدا و سیما انجام شده است؛ قرارگاهی که با هدف گسترش روحیه امید، نشاط و همدلی در جامعه فعالیت می‌کند.

رئیس قرارگاه نشاط اجتماعی سازمان صدا و سیما در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار برگزاری این برنامه و معرفی الگوهای موفق از ازدواج آسان، بتواند در مسیر افزایش امید، انگیزه و شکل‌گیری زندگی‌های مشترک پایدار در میان جوانان مؤثر باشد.

در بخشی از این مراسم، عروس و داماد درباره شیرینی‌ و دغدغه‌های زندگی مشترک صحبت کردند. پس از قرائت خطبه عقد زوج جوان، این مراسم با اهدای هدایایی از سوی معاونت صدا و رادیو صبا و مهمانان حاضر به پایان رسید.