۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

ترویج فرهنگ پیوند و امید در «عروسی خوبان»

معاون صدای رسانه ملی در مراسم «عروسی خوبان»، این رویداد را جلوه‌ای از ترویج ازدواج آسان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، چهارمین دوره جشن «عروسی خوبان» به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، مدیران شبکه‌های رادیویی و جمعی از همکاران رادیو و مخاطبان رادیو صبا برگزار شد.

بازخوانی یکی از ماندگارترین الگوهای زندگی مشترک

پهلوانیان با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشن «عروسی خوبان» اظهار کرد: هم‌زمانی این برنامه با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصتی مغتنم برای بازخوانی یکی از عمیق‌ترین و ماندگارترین الگوهای زندگی مشترک در فرهنگ اسلامی است؛ الگویی که بر پایه سادگی، صداقت، محبت و پیوند قلب‌ها شکل گرفته و تا امروز الهام‌بخش سبک زندگی در جامعه ما است.

وی افزود: «عروسی خوبان» تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه تلاشی هدفمند برای نزدیک کردن مفهوم ازدواج به زیست واقعی و عاطفی جامعه است. در این رویداد، یک زوج جوان در فضایی سرشار از صمیمیت و همراهی، آغاز زندگی مشترک خود را تجربه خواهند کرد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد آغاز یک خانواده می‌تواند در نهایت سادگی، اما با عمق معنایی بالا و اثرگذاری اجتماعی شکل بگیرد.

معاون صدا با تأکید بر نقش رسانه در تقویت روحیه امید در جامعه تصریح کرد: رادیو به عنوان رسانه‌ای مردمی، صمیمی و در دسترس، همواره فراتر از روایتگری صرف عمل کرده و تلاش دارد در شکل‌دهی به نگاه و احساس مخاطبان نیز نقش‌آفرین باشد. در همین راستا، «عروسی خوبان» به عنوان یک تجربه رسانه‌ای اجتماعی طراحی شده تا مفهوم امید، پیوند و آغاز را به شکلی ملموس و زنده به مخاطبان منتقل کند.

پهلوانیان ادامه داد: آنچه این رویداد را متمایز می‌کند، تبدیل یک مفهوم فرهنگی به یک تجربه جمعی است؛ تجربه‌ای که در آن شنوندگان نه تنها ناظر یک برنامه، بلکه همراه و شریک یک آغاز مبارک هستند. این همراهی، خود به تقویت حس همدلی اجتماعی و نزدیکی بیشتر میان رسانه و مخاطب منجر می‌شود.

پهلوانیان در پایان عنوان کرد: رادیو صبا با استمرار برگزاری این رویداد در مناسبت‌های الهام‌بخش، می‌کوشد پیام زندگی را زنده نگه دارد؛ پیامی که بر امید، سادگی، همدلی و آغازهای روشن استوار است.

ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تقویت امید

حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا و رئیس قرارگاه نشاط اجتماعی سازمان صدا و سیما درباره برگزاری چهارمین دوره «عروسی خوبان» در رادیو صبا توضیح داد که این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و تقویت امید و نشاط اجتماعی برگزار می‌شود.

به گفته وی رادیو صبا در سال‌های گذشته تلاش کرده است با برگزاری آیین «عروسی خوبان» الگویی از یک جشن ساده، صمیمی و کم‌هزینه برای آغاز زندگی مشترک ارائه دهد. این مراسم هر سال در رادیو صبا برگزار شده و همواره با استقبال مخاطبان و زوج‌های جوان همراه بوده است. امسال مسئولیت برگزاری این مراسم با قرارگاه نشاط اجتماعی سازمان صدا و سیما انجام شده است؛ قرارگاهی که با هدف گسترش روحیه امید، نشاط و همدلی در جامعه فعالیت می‌کند.

رئیس قرارگاه نشاط اجتماعی سازمان صدا و سیما در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار برگزاری این برنامه و معرفی الگوهای موفق از ازدواج آسان، بتواند در مسیر افزایش امید، انگیزه و شکل‌گیری زندگی‌های مشترک پایدار در میان جوانان مؤثر باشد.

در بخشی از این مراسم، عروس و داماد درباره شیرینی‌ و دغدغه‌های زندگی مشترک صحبت کردند. پس از قرائت خطبه عقد زوج جوان، این مراسم با اهدای هدایایی از سوی معاونت صدا و رادیو صبا و مهمانان حاضر به پایان رسید.

