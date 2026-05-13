تأکید نماینده ولی فقیه بر خدمت شایسته به زائران حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب ، نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت به اتفاق علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت از بخش‌های مختلف ستاد عملیات حج، بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده به زائران بیت‌الله الحرام قرار گرفتند.

در این بازدید، مسئولان ستادی واحدهای اسکان، نقل، تدارکات، رایانه و دیگر بخش‌های اجرایی، گزارشی از آخرین وضعیت خدمات، هماهنگی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تسهیل امور زائران بیت الله الحرام ارائه کردند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با قدردانی از تلاش‌های خادمان و عوامل اجرایی حج تمتع ، خدمت به زائران بیت‌الله الحرام را توفیقی بزرگ دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مستمر میان بخش‌ها و رسیدگی مناسب به مسائل و نیازهای زائران تأکید کرد.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به زائران را از ارکان مهم مدیریت حج تمتع برشمرد و اظهار داشت: شفافیت در اطلاع‌رسانی و تبیین شرایط و برنامه‌ها برای زائران بیت الله الحرام ، موجب آرامش، اعتماد و همراهی بیشتر آنان خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی و بهره‌گیری از تجربیات سال‌های گذشته، بر تلاش همه‌جانبه برای رفع کاستی‌ها و ارتقای سطح خدمات در موسم حج تمتع تأکید کرد.

وی برای تمامی دست‌اندرکاران خدمت به ضیوف‌الرحمن آرزوی توفیق کرد و ابراز امیدواری نمود که با همدلی و تلاش مجموعه عوامل اجرایی، حجی همراه با رضایت زائران و مقبول درگاه الهی رقم بخورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، با تقدیر از هماهنگی و تلاش مسئولان ستاد افزود: بخش‌های مختلف اجرایی، پشتیبانی، اسکان، حمل‌ونقل و خدمات زائران با انسجام خوبی در حال فعالیت هستند و این تلاش‌ها نقش مهمی در آرامش و رفاه حجاج دارد.

روند خدمات‌رسانی حج مطلوب است

در همین راستا، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت با تقدیر از فعالیت‌های جهادی نیروها و مسئولان ستاد عملیاتی سازمان حج و زیارت در مدینه، روند انجام امور اجرایی و خدمات‌رسانی به زائران را مطلوب ارزیابی کرد و در عین حال از تداوم پیگیری‌ها برای رفع مشکلات ویزای افراد جامانده خبر داد.