به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهرهبرداری از پروژه کمربندی امام حسین (ع) در شهر فردوسیه،بعد از ظهر چهارشنبه با حضور سیدکمالالدین میرجعفریان معاون استاندار، حجتالاسلام جمال عبدی امام جمعه فردوسیه، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از شهروندان برگزار شد.
مصطفی عموزاده شهردار فردوسیه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه کمربندی امام حسین (ع) به طول یک هزار متر و عرض ۲۵ متر اجرا شده و شامل زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت کامل مسیر و احداث میادین در ابتدا و انتهای مسیر است.
وی افزود: این پروژه با هدف برقراری ارتباط مستقیم بلوار طالقانی با جاده یوسفآباد صیرفی، کاهش بار ترافیکی خیابانهای مرکزی فردوسیه، بهبود دسترسیپذیری، کاهش زمان سفر در محدوده شرقی و جنوبی شهر و افزایش ایمنی و روانسازی تردد خودروهای سبک و سنگین اجرا شده است.
شهردار فردوسیه با اشاره به اقدامات انجامشده در این پروژه تصریح کرد: تملک و آزادسازی بیش از ۲۵ هزار متر مربع، پاکسازی، آمادهسازی و تسطیح مسیر، اجرای عملیات زیرسازی شامل خاکبرداری، کوبش و تثبیت بستر، جدولگذاری دو طرف محور، پخش بیس و آمادهسازی نهایی برای آسفالت از جمله اقدامات اجرایی این پروژه بوده است.
عموزاده ادامه داد: همچنین عملیات آسفالتریزی، نصب علائم ترافیکی و سرعتگیرها، اجرای خطکشی و ایمنسازی مسیر و اصلاحات نهایی پروژه انجام و مسیر آماده بهرهبرداری شده است.
وی اعتبار هزینهشده برای اجرای این پروژه را حدود ۳۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت بهرهبرداری از مسیر، سیستم روشنایی در طول کمربندی اجرا و در رفیوژ میانی بلوار نصب شده است.
شهردار فردوسیه خاطرنشان کرد: اجرای این سیستم روشنایی با هدف تأمین روشنایی مناسب در ساعات شب، افزایش دید رانندگان، کاهش احتمال وقوع حوادث رانندگی و ایجاد محیطی ایمنتر برای شهروندان انجام شده و جانمایی تجهیزات روشنایی نیز با رعایت ملاحظات فنی، زیباییشناسی شهری و بهرهوری مناسب در توزیع نور صورت گرفته است.
عموزاده یادآور شد: شهرداری فردوسیه با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی سوم و همزمانی با ماه رمضان، با تلاش مستمر مدیریت میدانی و رویکردی جهادی توانست عملیات اجرایی پروژه کمربندی امام حسین (ع) را با موفقیت به پایان برساند.
وی تأکید کرد: این پروژه به عنوان یکی از اقدامات زیرساختی مهم شهری، نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری در توسعه خدمات عمرانی، ارتقای رفاه عمومی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان بوده و با بسیج ظرفیتهای اجرایی و فنی در کمترین زمان ممکن تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است.
