تشکیل پرونده برای دو واحد صنفی متخلف در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی و با هدف جلوگیری از هرگونه آشفتگی اقتصادی، دادستان شهرستان رودان، سید حیدر موسوی، به رصد میدانی واحدهای صنفی پرداخت. در جریان این بازدیدها، متأسفانه تخلفاتی مشاهده شد که منجر به تشکیل پرونده برای دو واحد صنفی متخلف شد.

سید حیدر موسوی، در جریان این رصد میدانی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر وضعیت عرضه کالا، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص موجود، تأمین آرامش روانی جامعه و صیانت از حقوق مردم در تأمین کالاهای اساسی، از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در این مقطع زمانی است.

وی در ادامه افزود: ما بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تمرکز ویژه‌ای داریم و برای جلوگیری از هرگونه آشفتگی در بازار، نظارت‌ها را به صورت مستمر ادامه خواهیم داد. تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با سودجویان و کسانی که از نیاز مردم سوءاستفاده می‌کنند، صورت نخواهد گرفت و برخورد قانونی با متخلفان با قاطعیت تمام انجام می‌شود.

شایان ذکر است که این اقدامات در راستای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از احتکار یا افزایش غیرموجه قیمت‌ها توسط واحدهای صنفی صورت می‌گیرد.