  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۳۱

هشدار جدی دادستان رودان به متصرفان بستر و حریم رودخانه‌ها

هشدار جدی دادستان رودان به متصرفان بستر و حریم رودخانه‌ها

رودان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان نسبت به هرگونه زمین‌خواری، تصرف غیرقانونی و دست‌اندازی به بستر و حریم رودخانه‌ها هشدار جدی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی اظهار کرد: هرگونه تصرف، تغییر مسیر، دیوارکشی، خاک‌ریزی یا ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌ها بدون مجوز قانونی مصداق بارز تضییع حقوق عامه بوده و طبق قوانین جاری کشور جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: متصرفان بستر رودخانه‌ها بدانند دستگاه قضائی بدون هیچ‌گونه اغماض نسبت به شناسایی متخلفان، صدور دستور رفع تصرف، اعاده وضع به حال سابق و اعمال مجازات‌های قانونی اقدام خواهد کرد و هیچ فرد یا نهادی حق تجاوز به منابع طبیعی را ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان تصریح کرد: حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها یک ضرورت قانونی و اجتماعی است و این موضوع ارتباط مستقیم با امنیت جانی و مالی مردم، پیشگیری از سیلاب‌ها، حفاظت از محیط زیست و صیانت از منابع آبی دارد و هرگونه تسامح در این زمینه به معنای نادیده گرفتن حقوق عمومی است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی شهرستان رودان با همکاری ادارات منابع طبیعی، امور آب و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با پدیده زمین‌خواری و تصرف بستر رودخانه‌ها به صورت جدی و مستمر برخورد خواهد کرد و از مردم نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق مراجع قانونی گزارش دهند تا از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

کد خبر 6708194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها