قاچاق ۳۲۴ کیلوگرمی چوب تاغ با تاکسی پژو در گرمسار؛ ۲نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار از انجام یک رویداد پلیسی حوزه منابع طبیعی خبر داد و در توضیحات بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی گرمسار هنگام گشت زنی هدفمند متوجه مورد مشکوک شدند.

وی ادامه داد: مورد مشکوک وجود تاکسی سواری پژو بود که با توجه به موضوع دستور بازرسی آن صادر شد.

فرمانده انتظامی گرمسار از کشف ۳۲۴ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در صندوق عقب خودرو خبر داد و تصریح کرد: ارزش این چوب ها ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.

آقا زاده از دستگیری دو متهم در این راستا خبر داد و اظهار داشت: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضایی گرمسار معرفی شدند.

وی افزود: از جمله ماموریت های پلیس برخورد با قاچاقچیان حوزه منابع طبیعی است لذا از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده حتما به منابع طبیعی یا پلیس موضوع را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.