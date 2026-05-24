۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

کشف سلاح‌های شکاری غیر مجاز در گرمسار؛ ۲ متخلف دستگیر شدند

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از کشف سلاح‌های شکاری غیر مجاز در گرمسار خبر داد و گفت: در این راستا دو متخلف دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار، بیان کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر نگهداری سلاح غیر مجاز موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی از به کار گیری اقدامات تخصصی در این رابطه خبر داد و اضافه کرد: بررسی ها حاکی از وجود سلاح های شکاری در منزل مسکونی یکی از روستای اطراف گرمسار بود.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به انجام هماهنگی های قضایی و بازرسی منزل مسکونی، ادامه داد: سه قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف شد.

آقا زاده با اشاره به دستگیری دو متخلف در این راستا، ادامه داد: پرونده متخلفان تشکیل و به مراجع قضایی شهرستان گرمسار معرفی شدند.

وی افزود: امنیت خط قرمز پلیس است و با هر فرد یا افرادی که آن را به مخاطره بیاندازند به طور جد برخورد می شود.

