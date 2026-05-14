عراقچی: امارات در تجاوز به ایران دخیل بود؛ ما به امارات حمله نکردیم

به گزارش خبرنگار اعزامی‌ مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی‌نو در پاسخ به ادعاهای بی‌اساس نماینده امارات در این نشست طی اظهاراتی، بیان کرد: من در سخنرانی‌ خود نام امارات متحده عربی را ذکر نکردم، به خاطر حفظ وحدت و ترجیح دادم به آن اشاره نکنم، اما در واقع باید بگویم که امارات مستقیماً در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور من دخیل بود. زمانی که این تجاوز آغاز شد، آنها حتی از محکوم کردن آن خودداری کردند.

وی افزود: حتی حمله وحشیانه به مدرسه را در همان روز نخست تجاوز محکوم نکردند؛ حمله‌ای که در آن بیش از ١٧٠ دانش‌آموز بی‌گناه کشته شدند. علاوه بر اینکه امارات اصل این تجاوز را محکوم نکرد، بعداً به‌صورت فعال در این اقدام تجاوزکارانه مشارکت نمود؛ از طریق در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی، حریم هوایی، سرزمین و تسهیلات به آمریکا و رژیم اسرائیل. آنها همه نوع تسهیلات اطلاعاتی و غیره در اختیار اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها قرار دادند تا به مردم ما حمله کنند.

وزیر خارجه ادامه داد: با وجود اینکه آنها همسایگان ما هستند و ما آنها را برادر و همسایه‌ دوست می‌دانیم، اما متأسفانه تصمیم گرفتند در این تجاوز در کنار اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها قرار بگیرند.

وی گفت: نماینده امارات درباره حقوق بین‌الملل صحبت می‌کند، اما لطفاً به من بگویید کدام بخش از حقوق بین‌الملل اجازه می‌دهد از یک اقدام تجاوزکارانه بی‌دلیل و بدون تحریک قبلی حمایت کنید؟ همه می‌دانند که ما در میانه مذاکرات بودیم که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها تصمیم گرفتند به ما حمله کنند و ما شگفت‌زده شدیم که برادران ما در امارات تصمیم گرفتند فعالانه به متجاوزان بپیوندند.

رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: با این حال، ما به امارات حمله نکردیم. ما فقط پایگاه‌های نظامی آمریکا و تأسیسات نظامی آمریکا در امارات را هدف قرار دادیم؛ تأسیساتی که متأسفانه در خاک امارات قرار دارند و ما نیروهای آمریکایی و سامانه‌های دفاعی آمریکا را هدف قرار دادیم و هرچه آنها بیشتر به ما حمله کردند، ما نیز بیشتر از خود دفاع کردیم.

وی همچنین گفت: فکر نمی‌کنم برادران ما در امارات انتظار داشتند وقتی آمریکا و اسرائیل به ما حمله می‌کنند و امارات نیز از آنها حمایت می‌کند، ما فقط سکوت کنیم.

عراقچی افزود: من برادرانه به دوستان خود در امارات توصیه می‌کنم که دیدند حضور نیروها و پایگاه‌های نظامی آمریکا در سرزمین‌شان امنیت آنها را تأمین نکرد. ائتلاف شما با اسرائیلی‌ها نیز از شما محافظت نکرد. بنابراین به شما توصیه می‌کنم در شیوه تفکر خود تجدیدنظر کنید.

وی با بیان اینکه ما همسایه هستیم و مدت طولانی همسایه بوده‌ایم و احتمالاً قرن‌های آینده نیز همسایه خواهیم ماند، افزود: بنابراین باید در صلح در کنار یکدیگر زندگی کنیم و این مستلزم روابطی مسالمت‌آمیز و درک کامل میان دو کشور است.

عراقچی خطاب به این مقام اماراتی گفت: اگر می‌خواهید اسرائیل امنیت شما را تأمین کند، نتیجه‌اش همین وضعیت می شود. اگر می‌خواهید آمریکا امنیت شما را تأمین کند، این همان نتیجه‌ای است که اکنون درباره‌اش شکایت می‌کنید. بنابراین قویاً به برادران خود در امارات توصیه می‌کنم سیاست خود در قبال ایران را بازنگری کنند.

وی ادامه داد: آنها اجازه دادند از سرزمین‌شان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. همین دیروز فاش شد که نتانیاهو در زمان جنگ به امارات و ابوظبی سفر کرده بود. همچنین آشکار شد که آنها در این حملات مشارکت داشته‌اند و شاید حتی مستقیماً علیه ما اقدام کرده باشند. بنابراین امارات شریک فعال این تجاوز است و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد..

وی در واکنش به بخش دیگری از ادعاهای مقام اماراتی گفت: اینکه ما دو ساعت پس از حمله، پایگاه‌های نظامی آمریکا در امارات را هدف قرار دادیم، درست نیست. این اقدام روز بعد انجام شد.

عراقچی افزود: اما مدارک وجود داشت. مدارک بسیار زیادی وجود داشت که نشان می‌داد آنها پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آمریکایی‌ها برای حمله به ما قرار داده‌اند. آنها اجازه دادند از پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک‌شان برای حمله به ما استفاده شود.

وی ادامه داد: آنها اجازه دادند از سرزمین‌شان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. همین دیروز فاش شد که جنگنده‌های آنها در حملات علیه ما مشارکت داشته‌ و حتی مستقیماً علیه ما اقدام کرده اند. بنابراین امارات شریک فعال این تجاوز است و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان خطاب به دیگر اعضای بریکس گفت: اگر می‌خواهید موضعی عادلانه اتخاذ کنید، فکر می‌کنم باید تجاوز آمریکا، اسرائیل و امارات علیه کشور من محکوم شود.