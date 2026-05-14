۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

 ادعای مقام اماراتی: سفر نتانیاهو را تکذیب می‌کنیم؛ او دروغ می‌گوید!

عضو شورای عربی علوم اجتماعی و دانشگاه امارات متحده عربی گفت که مقامات اماراتی، قاطعانه سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور را در هر زمانی رد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالخالق عبدالله»، عضو شورای عربی علوم اجتماعی و دانشگاه امارات متحده عربی گفت که امارات متحده عربی قاطعانه سفر نتانیاهو جنایتکار جنگی به این کشور را در هر زمانی رد می کند.

وی مدعی شد که هیچ استقبالی از جنایتکار جنگی و قاتل کودکان غزه در خاک امارات وجود ندارد.

این تحلیلگر اماراتی افزود: دیداری که نتانیاهو از آن صحبت می کند ساختگی و ناشی از تخیلات بیمار اوست و به خوبی می دانیم که او دروغگوی پرکار است که این دروغ را برای خدمت به اهداف انتخاباتی فرصت طلبانه منتشر کرده است.

دلیل تکذیب سفر نتانیاهو از سوی مقامات اماراتی

در همین راستا شبکه ۱۲ رژیم صهیونی اعلام کرد که تکذیب سفر نتانیاهو از سوی مسئولان اماراتی‌ ناشی از ترس است؛ زیرا آنها می‌ترسند به عنوان یک طرف در محور ضد ایران، ظاهر شوند.

به گزارش این رسانه صهیونیستی، امارات در تلاش است است که سطح حضور خود را در مورد روابط با رژیم اسرائیل نسبتا پایین نگه دارد.

    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      خب کاری نداره خود حاکم امارات محکم و ایستاده توی تلویزیون و خبرگزاری های معتبر دنیا تکذیبش کنه
    • سارا IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      نتانیاهو یک جنایتکار است باید محاکمه شود
    • احمد IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      امارات اگه بااسرائیل ارتباط داشته باشه درواقع خون مسلمانان بیگناه غزه ودهها هزارلبنانی روپایمال وکشتارونسل کشی نتانیاهوخبیث رو تاییدکرده!اگه حقیقت داشته باشه،مفهومش اینه که امارات دشمن مسلمانان جهانه وبایدتاوان سختی روبپردازه
    • IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      هرجفتشون دروغگو هستند

