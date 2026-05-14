به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالخالق عبدالله»، عضو شورای عربی علوم اجتماعی و دانشگاه امارات متحده عربی گفت که امارات متحده عربی قاطعانه سفر نتانیاهو جنایتکار جنگی به این کشور را در هر زمانی رد می کند.

وی مدعی شد که هیچ استقبالی از جنایتکار جنگی و قاتل کودکان غزه در خاک امارات وجود ندارد.

این تحلیلگر اماراتی افزود: دیداری که نتانیاهو از آن صحبت می کند ساختگی و ناشی از تخیلات بیمار اوست و به خوبی می دانیم که او دروغگوی پرکار است که این دروغ را برای خدمت به اهداف انتخاباتی فرصت طلبانه منتشر کرده است.

دلیل تکذیب سفر نتانیاهو از سوی مقامات اماراتی

در همین راستا شبکه ۱۲ رژیم صهیونی اعلام کرد که تکذیب سفر نتانیاهو از سوی مسئولان اماراتی‌ ناشی از ترس است؛ زیرا آنها می‌ترسند به عنوان یک طرف در محور ضد ایران، ظاهر شوند.

به گزارش این رسانه صهیونیستی، امارات در تلاش است است که سطح حضور خود را در مورد روابط با رژیم اسرائیل نسبتا پایین نگه دارد.