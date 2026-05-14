شهرداری بیجار گلزار مطهر شهدا را مرمت و بهسازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حفظ شأن و منزلت گلزار مطهر شهدا به عنوان نماد عزت، ایثار و هویت فرهنگی جامعه، شهرداری بیجار ظهر پنجشنبه عملیات مرمت و بهسازی بخشهای آسیبدیده این مکان معنوی را در دستور کار قرار داد.
در این اقدام که توسط واحد خدمات شهری شهرداری انجام شد، بخشهایی از محوطه گلزار مطهر شهدا ساماندهی و ترمیم شد تا زمینه مناسبتری برای حضور خانوادههای معظم شهدا و شهروندان فراهم شود.
گلزار شهدا از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و معنوی هر شهر محسوب میشود و رسیدگی مستمر به این اماکن مقدس همواره مورد تأکید بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیجار نیز ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری و کارکنان خدمات شهری، بر تداوم همکاری دستگاههای اجرایی در حفظ و تکریم یاد و نام شهدا تأکید کرد.
