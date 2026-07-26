به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری ظهر یکشنبه در جریان اجرای طرح سپاس و نهضت تکریم و تفقد از خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر در شهرستان بیجار اظهار کرد: تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین به فداکاری‌های کسانی است که عزت و امنیت امروز کشور مرهون جانفشانی آنان است.

وی افزود: در ادامه اجرای این طرح و همزمان با برنامه‌های کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، جمعی از خادمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با حضور در منزل دو مادر معظم شهید، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از سال‌ها صبر، استقامت و ایثار این بانوان بزرگوار تجلیل کردند.

پیگیری مطالبات خانواده‌های شهدا

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بیجار با بیان اینکه ارتباط مستقیم با خانواده‌های شهدا از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد است، گفت: دیدارهای طرح سپاس تنها جنبه تکریم ندارد، بلکه فرصتی برای بررسی میدانی مشکلات، شنیدن مطالبات و پیگیری نیازهای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

حیدری ادامه داد: حضور در کنار خانواده‌های شهدا، علاوه بر تجلیل از مقام والای آنان، زمینه ارائه خدمات بهتر و رسیدگی دقیق‌تر به مسائل این قشر معزز را فراهم می‌کند.

تأمین بخشی از نیازهای درمانی

وی با اشاره به حمایت‌های درمانی بنیاد از جامعه ایثارگری اظهار کرد: در این دیدارها، با همکاری واحد بهداشت و درمان بنیاد شهید، تجهیزات پزشکی مورد نیاز این دو خانواده معظم شهید نیز تحویل شد تا بخشی از نیازهای درمانی آنان تأمین شود.

حیدری در پایان تأکید کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را وظیفه‌ای ارزشمند می‌داند و این دیدارها با هدف حفظ ارتباط مستمر، تکریم جامعه ایثارگری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی ادامه خواهد داشت.