۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

بخشدار ویژه خارگ: وحدت و هم‌افزایی رمز پیشرفت و آرامش این جزیره است

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت انسجام اجتماعی در جزیره گفت: وحدت، همدلی و همزبانی میان اهالی خارگ زیربنای توسعه پایدار و تقویت همگرایی در این منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به اهمیت تقویت همگرایی میان اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: جزیره خارگ همواره نماد وحدت و همراهی بوده و این پیوستگی اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده منطقه است.

بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه «وحدت، همدلی و همزبانی» باید محور فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی عمرانی خارگ قرار گیرد، افزود: هر زمان که مسئولان، نخبگان و مردم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، مشکلات با سرعت بیشتری برطرف شده و مسیر توسعه هموارتر شده است.

حسین‌پور گفت: نگاه دولت در خارگ، نگاه مشارکت‌محور و وحدت‌گراست و همه ما موظفیم در جهت هم‌افزایی و تقویت انسجام اجتماعی گام برداریم.

