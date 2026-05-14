به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با امام جمعه اهل سنت خارگ با اشاره به اهمیت تقویت همگرایی میان اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: جزیره خارگ همواره نماد وحدت و همراهی بوده و این پیوستگی اجتماعی، سرمایهای ارزشمند برای آینده منطقه است.
بخشدار ویژه خارگ با بیان اینکه «وحدت، همدلی و همزبانی» باید محور فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و حتی عمرانی خارگ قرار گیرد، افزود: هر زمان که مسئولان، نخبگان و مردم در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، مشکلات با سرعت بیشتری برطرف شده و مسیر توسعه هموارتر شده است.
حسینپور گفت: نگاه دولت در خارگ، نگاه مشارکتمحور و وحدتگراست و همه ما موظفیم در جهت همافزایی و تقویت انسجام اجتماعی گام برداریم.
