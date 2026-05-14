آیت الله سبحانی: ایثار جامعه سلامت در جنگ رمضان ارزشمند و ماندگار است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی همزمان با هفته ملی سلامت دردیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در آن روزها شاهد ایثارگری‌های ارزشمند جامعه سلامت، پزشکان و پرستاران در مراکز درمانی بودیم؛ خدماتی که بسیار اثرگذار و شایسته تقدیر بود و باید همواره از این افراد قدردانی شود.

وی در ادامه بر ضرورت توجه مستمر به توسعه بهداشت و درمان، تکریم ایثارگران عرصه سلامت و پرهیز از اسراف در مصرف دارو تأکید کرد.

آیت‌الله سبحانی با تقدیر از خدمات مسئولان، پزشکان، پرستاران و مجموعه جامعه سلامت، اظهار کرد: از شما و همه فعالان حوزه سلامت که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرده‌اید، تشکر می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به روند توسعه زیر ساخت‌های سلامت در کشور و قم گفت: در این استان توسعه مباحث بهداشت و درمان به‌خوبی مشهود است و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله سبحانی افزود: قم در گذشته تنها ۲ بیمارستان با خدماتی ابتدایی داشت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد پیشرفت و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و نیز افزایش تخت‌های بیمارستانی در این استان هستیم که این امر از برکات نظام اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصرف دارو در کشور اشاره کرد و گفت: مصرف دارو در ایران بالاست و این مسئله مصداق اسراف است؛ بنابراین باید در این زمینه مراقبت بیشتری صورت گیرد و از هرگونه اسراف پرهیز شود.

در این دیدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه سلامت در استان ارائه کرد.