ناکامی مجدد مجلس نمایندگان آمریکا در محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی برای اقدام نظامی علیه ایران بازهم رای نیاورد.

بر اساس این گزارش، قطعنامه پیشنهادی «جان گاتهایمر» نماینده ایالت نیوجرسی در مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۲ رای موافق و ۲۱۲ رای مخالف مواجه شد.

مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این نیز قطعنامه مهار اختیارات جنگی رئیس‌جمهور این کشور را به رای گذاشت که با ۲۱۴ رای مخالف در مقابل ۲۱۳رای موافق مواجه شد و به تصویب نرسید.

مجلس سنای آمریکا نیز روز چهارشنبه برای هفتمین بار طرحی را که با هدف محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران ارائه شده بود، رد کرد. این طرح با ۴۹ رای موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف، به تصویب نرسید.