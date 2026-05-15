به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، دنیس سیترونوویچ، رئیس پیشین میز ایران در اطلاعات نظامی رژیم اسرائیل، اعلام کرد که احتمال همراهی چین با آمریکا در تنشهای مربوط به ایران «بسیار اندک» است.
به گفته او، نشانههای کمی وجود دارد که پکن حاضر باشد الگوی گستردهتر تعامل خود در خاورمیانه را برای حمایت از اهداف سیاست خارجی واشنگتن تغییر دهد.
سیترونوویچ در ادامه، بنبست فعلی میان ایران و آمریکا را ناشی از این دانست که هر دو طرف «خود را در موضع برتر میبینند» و در نتیجه تمایلی به ارائه امتیاز نشان نمیدهند.
او همچنین با اشاره به محدودیتهای پیشروی دولت ترامپ، تأکید کرد که رئیسجمهور آمریکا عملاً با مجموعهای از گزینههای دشوار مواجه است: مذاکره با تهران تحت شرایطی که تا حدی از سوی ایران تعیین میشود، ادامه راهبرد انتظار که بعید است به تغییر محسوس در رفتار ایران منجر شود، یا تشدید تنشها؛ مسیری که به گفته او ممکن است نتواند محاسبات تهران را تغییر دهد.
سفر ترامپ به پکن برای دیدار با شی جین پینگ در شرایطی روی داده است که آمریکا همچنان درگیر جنگ با ایران است و راه خروج آسانی پیش روی خود نمی بیند و اعمال محدودیت بر تنگه هرمز به جدی ترین چالش کنونی برای اقتصاد بین المللی تبدیل شده است.
به گفته ناظران و تحلیلگران، ترامپ قصد دارد در این سفر از رئیس جمهور چین بخواهد که فشار بیشتری بر تهران درخصوص تنگه هرمز و پرونده هسته ای وارد کند تا خواستههای واشنگتن محقق شود.
نظر شما