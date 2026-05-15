۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۴۹

ضرورت انجام اقدامات فوری برای کاهش مشکلات دارویی

وزیر بهداشت، بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری برای کاهش مشکلات دارویی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت داروسازی در تأمین سلامت جامعه، بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای راهکارهای عملیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان دارو تأکید کرد.

وی گفت: اقدامات لازم برای کاهش مشکلات دارویی، پیشگیری از تشدید چالش‌ها در آینده و جبران کمبودهای موجود باید با جدیت دنبال شود تا دسترسی پایدار مردم به دارو دچار اختلال نشود.

وزیر بهداشت همچنین استمرار تولید و تأمین پایدار دارو را از اولویت‌های اصلی نظام سلامت عنوان کرد و خواستار همراهی و حمایت بیشتر در حوزه تأمین ارز و منابع مالی صنعت دارویی شد.

حبیب احسنی پور

