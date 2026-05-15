ورود ۶۶ اتوبوس دوکابین چینی به گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده، با اشاره به تجهیزات اتوبوس‌های شهر تهران باتوجه به در پیش بودن فصل گرما، اظهار کرد: تمامی اتوبوس‌های فعال شرکت واحد مجهز به سیستم سرمایشی و رانندگان موظف به روشن کردن کولر هستند. اتوبوس‌های ملکی نیز همگی نوسازی شده و دارای کولر هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد اتوبوس‌های دوکابین و تک‌کابین، عملیات سرویس و اورهال سالانه را پشت سر گذاشته‌اند و مابقی نیز تا پیش از نیمه خرداد تکمیل خواهد شد. همچنین اتوبوس‌های نو، برقی وارداتی و دوکابین‌های ۱۸ متری جدید همگی از سیستم‌های سرمایشی به‌روز و کارآمد برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت ناوگان اتوبوسرانی، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۱۱۳ دستگاه اتوبوس فعال در سطح تهران خدمات‌رسانی می‌کنند و با توجه به شرایط جنگی و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، خدمات خطوط بی‌آرتی تا ۲۷ اردیبهشت ماه به صورت رایگان ادامه دارد.

علیزاده در خصوص قراردادهای خرید اتوبوس نیز گفت: کل قرارداد اتوبوس‌های دوکابین چینی ۴۰۰ دستگاه است که ۳۵ دستگاه آن فعال شده و ۶۶ دستگاه در گمرک هستند. تمامی قراردادهای خرید اتوبوس برای تحویل ناوگان تا پایان شهریور ماه سال جاری پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه جامع شهرداری تهران، تا پایان سال ۱۴۰۶ تمامی اتوبوس‌های فرسوده از رده خارج و با ناوگان نو و استاندارد جایگزین خواهند شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان با اشاره به آمادگی کامل تعمیرگاه‌ها و استقرار اکیپ‌های تعمیراتی، تأکید کرد: در صورت بروز نقص فنی در سیستم کولر اتوبوس‌ها، رسیدگی با اولویت اول انجام خواهد شد و اتوبوس در اسرع وقت به چرخه خدمات بازمی‌گردد.