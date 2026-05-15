تشریح وضعیت ترافیکی و جوی در جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اعلام اینکه ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، سنگین گزارش شده است، گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و همچنین آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان جریان دارد.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان در شرایط عادی تردد می‌کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل قره‌چمن ـ کوهسالار علیا ـ سه‌راهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین مسیر قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: محور پاتاوه ـ دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

سرهنگ محبی به محورهای دارای انسداد فصلی اشاره کرد و گفت: محورهای گنجنامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه (گردنه تته) و وازک ـ بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند.