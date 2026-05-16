والدین نوجوانان بدون گواهینامه، پاسخگوی تخلفات رانندگی فرزندان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاصغر زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، با اشاره به برخورد قانونی پلیس با رانندگان فاقد گواهینامه اظهار کرد: پلیس راهور بر اساس وظایف قانونی خود، با هرگونه رانندگی غیرمجاز برخورد میکند و در این راستا، خودرو متوقف و فرد متخلف نیز مطابق قانون مورد اعمال مقررات قرار میگیرد.
وی افزود: در مواردی که رانندگی توسط افراد زیر سن قانونی انجام شود، علاوه بر برخورد قانونی با راننده، والدین نیز بهدلیل قصور در نظارت و فراهم کردن شرایط تخلف، باید پاسخگو باشند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه این سختگیریها با هدف حفظ جان شهروندان انجام میشود، تصریح کرد: متأسفانه رانندگی بدون گواهینامه، بهویژه در سنین پایین، در بسیاری از موارد خسارتها و آسیبهای جبرانناپذیری را متوجه خود نوجوانان و خانوادههای آنان میکند.
سرهنگ زارع با بیان اینکه خانواده نخستین و مهمترین نهاد آموزشی در حوزه رفتارهای اجتماعی است، گفت: فرهنگ رانندگی و احترام به قانون، از درون خانواده شکل میگیرد و والدین نقش تعیینکنندهای در تربیت فرزندان قانونمدار دارند.
وی ادامه داد: همه افراد جامعه به نوعی «کاربر ترافیک» محسوب میشوند، این فرد ممکن است راننده، سرنشین یا عابر پیاده باشد، اما در هر صورت بخشی از جریان ترافیک و تردد شهری است و باید با قوانین و مقررات مرتبط آشنا باشد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: آموزش اصول اولیه تردد ایمن، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نحوه صحیح استفاده از معابر شهری، از جمله موضوعاتی است که باید از سنین پایین و در محیط خانواده به فرزندان آموزش داده شود.
وی افزود: آشنایی کودکان و نوجوانان با نحوه استفاده صحیح از پلهای عابر پیاده، زیرگذرها، خطکشیهای عابر پیاده و محلهای مجاز عبور از خیابان، بخشی از آموزشهای مهمی است که خانوادهها باید به آن توجه ویژه داشته باشند تا فرزندان برای حضور ایمن و مسئولانه در جامعه آماده شوند.
سرهنگ زارع تأکید کرد: نهاد خانواده، پایهگذار فرهنگ قانونمداری در جامعه است و هرچه آموزش و نظارت والدین بر رفتار فرزندان بیشتر باشد، شاهد کاهش تخلفات، افزایش نظم ترافیکی و ارتقای امنیت اجتماعی خواهیم بود.
