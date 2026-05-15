به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان توانیر با اشاره به ضرورت بهروزرسانی تأسیسات و تجهیزات صنعت برق بهعنوان زیرساختِ زیرساختها، اظهار کرد: در حال حاضر برنامهریزی صنعت برق بر اساس ظرفیتها و امکانات موجود انجام میشود و تلاش داریم با همراهی مردم و با تکیه بر منابع و ظرفیتهای فعلی کشور، برق همه مشترکان را فارغ از مسائل جانبی از جمله شرایط جنگ، تأمین کنیم.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی افزود: موضوع اصلی در تأمین برق کشور، مصرف صحیح است و این مسئله کمک میکند با همکاری مردم و استفاده بهموقع از ظرفیتهای موجود، برق مورد نیاز بهدرستی تأمین شود.
یاقوتی ظرفیت صرفهجویی مصرف برق در کشور را بیش از ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: این میزان صرفهجویی صرفاً به رفتار مصرفی محدود نمیشود و عوامل متعددی را در بر میگیرد، اما مهمترین نکته، استفاده از فرصتهای صرفهجویی و بهرهگیری صحیح از نعمت برق است که در این صورت، مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان توانیر به مشترکان توصیه کرد: تا حد امکان رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند، زیرا با توجه به تعرفههای پلکانی، در صورت افزایش مصرف در ماههای گرم سال، صورتحساب برق بهصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
وی بیش از ۷۰ درصد مصرف برق خانگی در ماههای گرم را مربوط به وسایل سرمایشی از جمله کولرها و یخچالفریزرها دانست و استفاده بهینه از تجهیزات برقی در شرایط کاری مناسب و همچنین تنظیم کولرها روی دمای آسایش را از جمله راهکارهای مدیریت مصرف برق در این بخش برشمرد.
یاقوتی درباره آسیبدیدگی برخی نیروگاهها در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز اظهار کرد: این موضوع از منظر کمبود برق، تأثیر قابلتوجهی نداشته است.
وی با اشاره به بهبود ذخایر آب سدهای نیروگاهی نسبت به سال گذشته افزود: امسال از نظر ذخیره آب سدها، وضعیت بهتری را شاهد هستیم و در حوزه توسعه انرژیهای خورشیدی نیز حمایتهای مناسبی صورت گرفته است؛ در مجموع، شرایط صنعت برق نسبت به سال گذشته مطلوبتر ارزیابی میشود.
