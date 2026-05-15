ثبت نام وام بازنشستگان کشوری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، حشمت‌الله سلیمانی، با تشریح جزئیات ارائه تسهیلات رفاهی جدید به پیشکسوتان دولت، گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی صندوق و با هدف بهبود معیشت بازنشستگان، فرآیند ثبت‌نام وام سال ۱۴۰۵ از روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت آغاز شده و تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر ارتقای سطح تسهیلات فردی نسبت به سال گذشته، افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی و موافقت بانک عامل، مبلغ این وام از ۵۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

سلیمانی در خصوص میزان کارمزد و نحوه بازپرداخت تسهیلات، گفت: مطابق با ضوابط و شرایط اعلامی از سوی بانک عامل، مبلغ کارمزد و نرخ سود تسهیلات برابر با ۴ درصد بوده و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات طی اقساط ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده است که به صورت ماهیانه از حقوق بازنشستگان کسر می‌گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری ضمن اعلام این مطلب که فرایند پرداخت تسهیلات به صورت مرحله‌بندی برنامه ریزی شده و طی ۱۰ نوبت انجام خواهد شد، خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت در اعتبار اختصاص داده شده، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام دریافتی، مانده وام ضروری و میزان حقوق بازنشستگی، مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و اسامی واجدین شرایط پس از اتمام مهلت ثبت نام در سامانه صندوق اعلام می گردد.

سلیمانی یادآور شد: متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی تعیین شده (۲۴ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد) با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن مشاهده شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.