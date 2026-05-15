به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی ملانوری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با صدور پیامی از اقدام فرهنگی نوجوانان کانون «رهپویان یاس» تبریز در اجرای ۳۱۳ سرود زنده در شبهای اقتدار و حماسه مردمی در میدان اجتماعات تبریز قدردانی کرد.
در این پیام با اشاره به نقش مؤثر فعالیتهای فرهنگی و هنری نوجوانان مسجدی در عرصه جهاد تبیین آمده است: حضور آگاهانه، مخلصانه و هنرمندانه نوجوانان مسجدی در میدان فرهنگی و رسانهای امروز میتواند امید و نشاط اجتماعی را تقویت کرده و در برابر جنگ روایتها ایستادگی کند.
ملانوری در ادامه با اشاره به ثبت «سیصد و سیزدهمین اجرای زنده» توسط اعضای نوجوان کانون «رهپویان یاس» تأکید کرده است که این اقدام نشاندهنده همت والا، عزم راسخ و ایمان ریشهدار نوجوانان مسجدی است و توانسته الگویی از فعالیت فرهنگی مؤثر در بستر مسجد ارائه دهد.
وی همچنین فعالیتهای جانبی این کانون را مورد توجه قرار داده و افزوده است که اعضای این مجموعه در کنار اجرای سرودهای حماسی، بهصورت جهادی و بیادعا در برپایی موکب فرهنگی، ارائه خدمات مردمی در فضای شهری، برگزاری اجتماعات بزرگ نوجوانان و تولید محصولات فرهنگی و هنری نیز نقشآفرینی کردهاند.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور این اقدامات را نمونهای از تحقق «مسجد تراز انقلاب اسلامی» دانسته و تأکید کرده است که چنین فعالیتهایی میتواند به تقویت هویت دینی و انقلابی در میان نسل نوجوان کمک کند.
ملانوری در پایان ضمن قدردانی از مربیان، مدیران و نوجوانان فعال در کانون فرهنگی هنری «رهپویان یاس» تبریز، برای آنان در مسیر خدمت به فرهنگ دینی و فعالیتهای مسجدی آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون کرد.
