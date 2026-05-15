۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

تقدیر رئیس ستاد کانون‌های مساجد از رکورد ۳۱۳ اجرای سرود در تبریز

تبریز- رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با صدور پیامی از رکوردشکنی کانون فرهنگی هنری «رهپویان یاس» تبریز در اجرای ۳۱۳ سرود زنده در میدان اجتماعات این شهر تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با صدور پیامی از اقدام فرهنگی نوجوانان کانون «رهپویان یاس» تبریز در اجرای ۳۱۳ سرود زنده در شب‌های اقتدار و حماسه مردمی در میدان اجتماعات تبریز قدردانی کرد.

در این پیام با اشاره به نقش مؤثر فعالیت‌های فرهنگی و هنری نوجوانان مسجدی در عرصه جهاد تبیین آمده است: حضور آگاهانه، مخلصانه و هنرمندانه نوجوانان مسجدی در میدان فرهنگی و رسانه‌ای امروز می‌تواند امید و نشاط اجتماعی را تقویت کرده و در برابر جنگ روایت‌ها ایستادگی کند.

ملانوری در ادامه با اشاره به ثبت «سیصد و سیزدهمین اجرای زنده» توسط اعضای نوجوان کانون «رهپویان یاس» تأکید کرده است که این اقدام نشان‌دهنده همت والا، عزم راسخ و ایمان ریشه‌دار نوجوانان مسجدی است و توانسته الگویی از فعالیت فرهنگی مؤثر در بستر مسجد ارائه دهد.

وی همچنین فعالیت‌های جانبی این کانون را مورد توجه قرار داده و افزوده است که اعضای این مجموعه در کنار اجرای سرودهای حماسی، به‌صورت جهادی و بی‌ادعا در برپایی موکب فرهنگی، ارائه خدمات مردمی در فضای شهری، برگزاری اجتماعات بزرگ نوجوانان و تولید محصولات فرهنگی و هنری نیز نقش‌آفرینی کرده‌اند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور این اقدامات را نمونه‌ای از تحقق «مسجد تراز انقلاب اسلامی» دانسته و تأکید کرده است که چنین فعالیت‌هایی می‌تواند به تقویت هویت دینی و انقلابی در میان نسل نوجوان کمک کند.

ملانوری در پایان ضمن قدردانی از مربیان، مدیران و نوجوانان فعال در کانون فرهنگی هنری «رهپویان یاس» تبریز، برای آنان در مسیر خدمت به فرهنگ دینی و فعالیت‌های مسجدی آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون کرد.

