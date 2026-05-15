به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز، با اشاره به وظایف دوگانه دولت و ملت در شرایط کنونی، اظهار داشت: دولت مکلف است تمام فکر و ذکر خود را معطوف به ارتقای سطح معیشت عمومی و مقابله جدی با تورم کند. از سوی دیگر، مردم نیز همچون گذشته با بصیرت و هوشیاری در میدان خواهند ماند، چرا که این ملت تا زمانی که فرمان رهبر معظم انقلاب باشد، هر شب در خیابانها و میادین حضور خواهد داشت.
پیروزی ایران در میدانهای نظامی و منطقهای
امام جمعه تبریز در ادامه با تبیین دستاوردهای اخیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقهای، تصریح کرد: ما در این جنگ نابرابر، واقعاً پیروز هستیم. پیروزی تنها به صدور فرمان ختم نمیشود، بلکه جلوهای گوناگون دارد. روزی رژیم صهیونیستی با ادعای بازدارندگی، میگفت هیچکس جرئت تعرض به آن را ندارد، اما ما چنان سیلی محکمی بر صورت این رژیم نواختیم که آن را پریشان و زمینگیر کردیم.
وی افزود: امروز آمریکای مدعی که همواره بر این باور بود که میتواند کشوری را در چند روز با خاک یکسان کند، بیش از ۷۰ روز است در برابر اراده ملت ایران عاجز مانده و هیچ غلطی نمیتواند بکند.
تنگه هرمز؛ نماد قدرت و بازدارندگی ایران
مطهریاصل با اشاره به تحولات استراتژیک در آبراه جهانی هرمز، گفت: پیش از این هیچکس حق نزدیک شدن به تنگه هرمز را نداشت، اما امروز این نقطه حساس و حیاتی کاملاً در اختیار نیروهای مسلح ایران است و تنها کسانی که ما صلاح بدانیم، اجازه عبور خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: ترامپ خیال میکرد با سفر به چین میتواند معادلات را به نفع خود تغییر دهد، اما اکنون واشنگتن از پکن درخواست همکاری کرده تا با ایران هماهنگ شود و تنگه باز گردد. این نشانه عظمت و ابهت جمهوری اسلامی ایران است.
تأکید بر تقوا و بصیرت در برابر توطئههای دشمن
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، تقوا را اکسیری گرانبها توصیف کرد که اگر با هر چیزی آمیخته شود، آن را به طلای ناب تبدیل میکند.
وی افزود: تقوا به انسان توان تشخیص حق از باطل را میدهد و از مردم میخواهیم با الگوگیری از شهید حاج قاسم سلیمانی که میفرمود «ایران حرم است»، از این حرم با تمام وجود دفاع کنند.
وی تأکید کرد: کسانی که شبها در راهپیماییهای مردمی حاضر میشوند، در حقیقت از حریم این حرم دفاع میکنند، نه صرفاً از خاک و مرز.
مطهریاصل افزود: روز به روز میدانها و خیابانها پرشکوهتر از قبل میشوند.
ضرورت صرفهجویی و آمادگی برای مقابله با تهدیدات زیرساختی
مطهریاصل با هشدار نسبت به احتمال هدفگیری زیرساختهای کشور از سوی دشمنان، از مردم خواست صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، آب، برق و گاز را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: بهتر است بدانیم دشمنان ممکن است هر لحظه زیرساختهای ما را نشانه روند، بنابراین باید با آمادگی کامل و صرفهجویی هوشمندانه، توطئه آنان را خنثی کنیم.
وی در ادامه با ابراز آمادگی برای ایستادگی بلندمدت افزود: ما آمادهایم حتی اگر سالها این جنگ روانی و اقتصادی طول بکشد، با قدرت و صلابت در مقابل دشمنان بایستیم و از همه جهات خود را مسلح به سلاح صبر و تقوا کنیم.
گرامیداشت یاد شهدای خدمت و تأکید بر تحکیم خانواده
امام جمعه تبریز ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام محمدتقی (ع)، گفت: علما و مبلغان دینی در منابر و مساجد، درباره فضایل و سیره آن امام همام سخن بگویند و این مناسبت را مغتنم شمارند.
وی با اشاره به سالگرد شهدای خدمت، بهویژه شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، آیتالله آلهاشم و مالک رحمتی استاندار جوان آذربایجان شرقی، تصریح کرد: ثمرات خون پاک این شهدا امروز در جامعه آشکار است.
وی گفت: مراسم اصلی بزرگداشت آنان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۰ صبح در مصلای تبریز برگزار خواهد شد. همچنین در شهر مراغه نیز مراسم مشابهی برپا میشود. مایه افتخار ماست که دو تن از این شهدای والامقام از دیار آذربایجان هستند.
مطهریاصل همچنین به مناسبت روز خانواده و سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اشاره کرد و گفت: این فرصتها بهترین بستر برای تقویت بنیان خانواده و ترویج ازدواج آسان میان جوانان است. خانوادهها باید ازدواج را برای فرزندان خود ساده و آسان بگیرند.
هشدار درباره توطئه دشمن برای تضعیف حجاب و بنیان خانواده
وی در بخش پایانی سخنان خود با محوریت حجاب و امنیت اخلاقی، اظهار داشت: فلسفه اصلی حجاب، حفظ و تحکیم خانواده است. هر جا حجاب رعایت شده، خانوادهها مستحکمتر ماندهاند و هرگونه بیتوجهی به آن، سستشدن بنیان خانواده را به دنبال خواهد داشت.
امام جمعه تبریز با اشاره به سرمایهگذاری گسترده رسانههای معاند بهویژه اینترنشنال برای ترویج بیحجابی، هشدار داد: هدف دشمن از ترویج بیحجابی در ایران، چیزی جز تجزیه ایران، نابودی اسلام و تشیع، ایجاد تفرقه و از بین بردن وحدت ملی نیست.
وی افزود: امروز حتی بانوان با حجاب و کمحجاب ما بیش از ۷۰ روز است که در راهپیماییها شرکت میکنند و نباید آنان را در رسانهها بد جلوه داد. بلکه باید با آگاهیبخشی، فریب دشمن را خنثی کرد.
مطهریاصل در پایان، از همه آحاد مردم خواست بدون توجه به القائات دشمنان و منافقین، پشت سر نظام و رهبری متحد و یکپارچه باقی بمانند و تا زمانی که آمریکای جنایتکار منطقه را ترک نکند، با قدرت و صلابت در صحنه حاضر شوند.
