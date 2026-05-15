۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

بهره‌برداری از بیمارستان ۱۵۷ تختخوابی حضرت زینب(س) اشکذر

یزد - آیین افتتاح بیمارستان ۱۵۷ تختخوابی حضرت زینب(س) اشکذر با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز سفر طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت به استان یزد، آیین افتتاح و بهره‌برداری از بیمارستان ۱۵۷ تختخوابی حضرت زینب (س) اشکذر با حضور نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ و همچنین نماینده مردم تفت و میبد در مجلس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، امام جمعه، فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان اشکذر و رئیس شورای شهر یزد برگزار شد.

این بیمارستان در زمینی به مساحت ۲۴ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به همت خیر اشکذری احداث شده است.

