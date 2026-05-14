به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار، در نشست با معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت، رئیس و هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی، تأمین نیروی انسانی، توسعه ناوگان اورژانس و حمایت از پروژه‌های آموزشی و پژوهشی استان تأکید کرد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: برخی زیرساخت‌ها و تأسیسات این دانشگاه، به‌ویژه بیمارستان شهید صدوقی، فرسوده و نیازمند توجه و رسیدگی جدی است.

وی همچنین به وضعیت بیمارستان افشار اشاره کرد و افزود: اورژانس بیمارستان افشار حتی به اندازه یک بیمارستان ۲۰ تختخوابی ظرفیت و فضای مناسب ندارد و لازم است طرح آمایش درمانی هرچه سریع‌تر اجرایی شود؛ چراکه ادامه فعالیت با شرایط فعلی دشوار است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مراجعات گسترده بیماران از استان‌های همجوار اظهار داشت: اکنون حدود ۸۰ درصد ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل است و حدود ۴۵ درصد ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی مربوط به بیماران استان‌های جنوبی کشور است؛ بنابراین تخصیص امکانات و اعتبارات از سوی وزارت، باید متناسب با جمعیت و میزان مراجعات انجام شود.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه منابع انسانی اشاره کرد و گفت: کمبود نیرو در مراکز درمانی از مشکلات جدی بیمارستان‌هاست و لازم است برای جذب نیروهای مورد نیاز، مجوزهای لازم صادر شود.

وی همچنین با تأکید بر کمبود وفرسودگی ناوگان اورژانس در استان افزود: در حوزه اورژانس با کمبود ناوگان و فضای مناسب مواجه هستیم و این مسئله نیازمند حمایت ویژه وزارت بهداشت است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن، ایجاد بیمارستان روانپزشکی را از دیگر نیازهای مهم استان دانست و گفت: توسعه خدمات حوزه سلامت روان باید در اولویت قرار گیرد.

جوکار در ادامه با اشاره به افزایش بیماری‌های مرتبط با سرطان اظهار داشت: لازم است اعتبارات ویژه‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی در حوزه سرطان اختصاص یابد تا بتوان اقدامات مؤثرتری در زمینه پیشگیری و درمان انجام داد.

وی همچنین افزایش قیمت دارو را از دیگر دغدغه‌های جدی حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: روند افزایشی و افسارگسیخته قیمت دارو می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل شود و باید برای مدیریت آن تدابیر لازم اتخاذ شود.

نماینده مردم در پایان با اشاره به پروژه‌های ماده ۲۳ تأکید کرد: برخی پروژه‌ها به‌ویژه خوابگاه‌های دانشگاه نیازمند حمایت و تأمین اعتبار هستند و انتظار می‌رود وزارت بهداشت در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.