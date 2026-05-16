وضعیت تنگه هرمز و پیامدهای آن برعهده آغازگران جنگ و شرکای آنهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران روز جمعه به وقت محلی در نشست ویژه شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) با عنوان « صیانت از جریان‌های انرژی و عرضه؛ حمایت از توسعه جهانی از رهگذر همکاری بین المللی» افزود: بی‌ثباتی فزاینده در بازارهای انرژی، زنجیره‌های عرضه و جریان‌های تجارت جهانی، چالشی جدی برای توسعه پایدار، همکاری بین‌المللی و ثبات اقتصادی جهانی به شمار می‌آید.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد: در این چارچوب، ایران به دو نحو عمیق و به‌هم‌پیوسته متحمل آسیب شده است. در مدتی کمتر از یک سال، کشور من هدف دو اقدام تجاوزکارانه غیرقانونی قرار گرفته است که آشکارا ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بوده‌اند.

ایروانی تصریح کرد: این حملات به از دست رفتن اندوه‌بار جان هزاران غیرنظامی بی‌گناه، به‌ویژه زنان و کودکان انجامید. این حملات همچنین موجب تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی، اقتصادی، انرژی و زیرساخت‌های حساس از نظر زیست‌محیطی شد؛ پیامدهایی که با پایان عملیات نظامی از میان نخواهد رفت.

وی ادامه داد: شاید مهم‌ترین پرسش پیش روی این نشست ویژه، نه‌تنها چگونگی پاسخ به بحران کنونی، بلکه طرح صادقانه این پرسش باشد که ریشه‌های واقعی این بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های فزاینده چیست؟

سفیر ایران در سازمان ملل با بیان اینکه به اختصار به برخی از واقعیت‌هایی اشاره می کنم که در کانون بحران‌های کنونی قرار دارند، گفت: نخست، بی‌ثباتی کنونی در خلأ پدید نیامده است. این وضعیت ریشه در تشدید نظامی و اقدامات تجاوزکارانه غیرقانونی دارد که از سوی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا تحمیل شده‌اند. این اقدامات تنش‌ها را در یکی از راهبردی‌ترین مناطق انرژی و تجارت جهان تشدید کرده و ثبات منطقه‌ای و جهانی را تضعیف کرده است.

ایروانی گفت: دوم، حملات مستقیم علیه زیرساخت‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، خسارات شدید اقتصادی و زیست‌محیطی در منطقه خلیج فارس به بار آورده است. این حملات همچنین زنجیره‌های عرضه جهانی انرژی و کود را مختل کرده و پیامدهای جدی برای امنیت غذایی و تولید کشاورزی در سراسر جهان به همراه داشته است.

سفیر ایران در سازمان ملل اضافه کرد: سوم، تحریم‌های یک‌جانبه، اقدامات قهری و محاصره دریایی اعمال‌شده از سوی آمریکا، زنجیره‌های عرضه جهانی را بیش از پیش از هم گسیخته و بی‌ثباتی در بازارهای انرژی و کالاهای اساسی را افزایش داده است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: چهارم، امنیت پایدار منطقه‌ای نه از رهگذر تقابل یا اتکا به قدرت‌های خارجی، بلکه صرفاً از طریق گفت‌ وگو، احترام متقابل، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و همکاری واقعی منطقه‌ای و بین‌المللی قابل تحقق است.

ایروانی تاکید کرد: ایران همچنان به تعامل سازنده و تلاش‌ها برای احیای ثبات، امنیت انرژی و بازگرداندن تنگه هرمز به شرایط عادی متعهد است، مشروط بر آنکه تجاوز و تشدید نظامی متوقف و محاصره دریایی رفع شود.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: صلح از طریق فشار محقق نمی‌شود و ثبات از رهگذر تقابل بنا نمی‌گردد. تنها مسیر پایدار پیشِ‌رو، گفت‌ وگو، احترام متقابل و همکاری واقعی بین‌المللی است.

وی تاکید کرد: صراحتاً اعلام می‌کنیم که وضعیت کنونی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی جهانی آن، تنها و تنها بر عهده آغازگران جنگ علیه ایران و شرکای منطقه‌ای آنان است.