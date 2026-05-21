ایروانی: شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر ترامپ ساکت بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی عصر چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حفاظت از غیرنظامیان گفت: حفاظت از غیرنظامیان صرفا یک دغدغه بشردوستانه نیست؛ بلکه مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه، کنوانسیون‌های ژنو و منشور سازمان ملل متحد یک تعهد حقوقی الزام‌آور است.

ایروانی افزود: با این حال، امروزه به طور فزاینده‌ای غیر نظامیان در معرض حملات نظامی عمدی، مجازات جمعی بوده و زیرساخت های غیرنظامی هدف تخریب سیستماتیک قرار دارند. این واقعیت غم‌انگیز از غزه تا لبنان و اخیراً در جنگ تجاوزگرانه علیه ایران مشهود است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: اقدامات تجاوزکارانه اخیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه، بار دیگر این واقعیت تلخ را آشکار کرد. وی یادآور شد: در طول چهل روز از این جنگ بی‌دلیل و وحشیانه، متجاوزان با هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، مرتکب نقض‌های شدید و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه شده‌اند.

نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: در یک حمله وحشیانه، یک مدرسه دخترانه در میناب عمداً هدف قرار گرفت و به طور کامل نابود شد که منجر به شهادت بیش از ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه شد. این اقدامات خسارات جانبی نیستند؛ بلکه جنایات جنگی هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه، شورای امنیت به دلیل کارشکنی یک عضو دائمی که خود متجاوز است، در انجام مسئولیت‌های خود در مواجهه با این نقض های فاحش شکست خورده است.

ایروانی تاکید کرد: شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر و روزانه رئیس جمهور ایالات متحده علیه ایران، از جمله تهدید صریح بمباران ایران و بازگرداندن ایران "به عصر حجر"، نابودی زیرساخت‌های انرژی، اقتصادی و صنعتی کشور، هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای و مقامات ارشد ایران و حتی لفاظی‌ و تهدید بر نابودی تمدن ایران، ساکت یا بی‌تفاوت بماند.

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: عادی‌سازی این تهدید توسل به زور، اقدامات تجاوزکارانه و ادبیات تحریک‌آمیز از سوی یک عضو دائم شورای امنیت، سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، و همچنین کسانی که این تجاوزات علیه ایران را کمک و تسهیل کرده‌اند، باید مسئولیت کامل حقوقی و بین‌المللی این جنایات هولناک و نقض‌های جدی را بر عهده بگیرند. بی کیفری برای چنین جنایاتی نه تنها خیانت به قربانیان است، بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را نیز تهدید می‌کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: هیچ دولتی در حالی که منشور را نقض می‌کند و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهریال نباید مصون از مجازات بوده یا از حمایت سیاسی برخوردار باشد. وی تصریح کرد: برای رسیدگی به ریشه‌های مخاصمات مسلحانه و تضمین حفاظت پایدار از غیرنظامیان، جامعه بین‌المللی باید مجددا به اصول بنیادین منشور ملل متحد از جمله أصول برابری حاکمیتی دولت‌ها، عدم توسل به زور، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، و احترام کامل به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها پایبند و متعهد بماند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: رژیم صهیونیستی بزرگترین قاتل غیرنظامیان در جهان است و شایسته هیچ پاسخی نیست. در این نشست، برخی سخنرانان بار دیگر ترجیح داده‌اند اقدامات غیرقانونی تجاوزکارانه ایالات متحده و صهیونیستی علیه ایران را نادیده بگیرند، در حالی که به‌طور آگاهانه نقش خود را در تسهیل، فراهم‌سازی و حمایت سیاسی از این تجاوز و جنگ وحشیانه، به‌ویژه در هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران، نادیده می‌گیرند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: اقدامات ایران مشروع و در چارچوب حق مشروع دفاع انجام گرفته است. لذا هرگونه تلاش برای تحریف این واقعیت یا معرفی اقدامات قانونی ایران به‌عنوان اقدامی نامشروع، کاملاً بی‌اساس، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.