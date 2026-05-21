۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۴۱

ایروانی: شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر ترامپ ساکت بماند

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر و روزانه رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران ساکت یا بی‌تفاوت بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی عصر چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حفاظت از غیرنظامیان گفت: حفاظت از غیرنظامیان صرفا یک دغدغه بشردوستانه نیست؛ بلکه مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه، کنوانسیون‌های ژنو و منشور سازمان ملل متحد یک تعهد حقوقی الزام‌آور است.

ایروانی افزود: با این حال، امروزه به طور فزاینده‌ای غیر نظامیان در معرض حملات نظامی عمدی، مجازات جمعی بوده و زیرساخت های غیرنظامی هدف تخریب سیستماتیک قرار دارند. این واقعیت غم‌انگیز از غزه تا لبنان و اخیراً در جنگ تجاوزگرانه علیه ایران مشهود است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: اقدامات تجاوزکارانه اخیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه، بار دیگر این واقعیت تلخ را آشکار کرد. وی یادآور شد: در طول چهل روز از این جنگ بی‌دلیل و وحشیانه، متجاوزان با هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، مرتکب نقض‌های شدید و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه شده‌اند.

نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: در یک حمله وحشیانه، یک مدرسه دخترانه در میناب عمداً هدف قرار گرفت و به طور کامل نابود شد که منجر به شهادت بیش از ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه شد. این اقدامات خسارات جانبی نیستند؛ بلکه جنایات جنگی هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه، شورای امنیت به دلیل کارشکنی یک عضو دائمی که خود متجاوز است، در انجام مسئولیت‌های خود در مواجهه با این نقض های فاحش شکست خورده است.

ایروانی تاکید کرد: شورای امنیت نباید در برابر تهدیدهای مکرر و روزانه رئیس جمهور ایالات متحده علیه ایران، از جمله تهدید صریح بمباران ایران و بازگرداندن ایران "به عصر حجر"، نابودی زیرساخت‌های انرژی، اقتصادی و صنعتی کشور، هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای و مقامات ارشد ایران و حتی لفاظی‌ و تهدید بر نابودی تمدن ایران، ساکت یا بی‌تفاوت بماند.

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: عادی‌سازی این تهدید توسل به زور، اقدامات تجاوزکارانه و ادبیات تحریک‌آمیز از سوی یک عضو دائم شورای امنیت، سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، و همچنین کسانی که این تجاوزات علیه ایران را کمک و تسهیل کرده‌اند، باید مسئولیت کامل حقوقی و بین‌المللی این جنایات هولناک و نقض‌های جدی را بر عهده بگیرند. بی کیفری برای چنین جنایاتی نه تنها خیانت به قربانیان است، بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را نیز تهدید می‌کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: هیچ دولتی در حالی که منشور را نقض می‌کند و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهریال نباید مصون از مجازات بوده یا از حمایت سیاسی برخوردار باشد. وی تصریح کرد: برای رسیدگی به ریشه‌های مخاصمات مسلحانه و تضمین حفاظت پایدار از غیرنظامیان، جامعه بین‌المللی باید مجددا به اصول بنیادین منشور ملل متحد از جمله أصول برابری حاکمیتی دولت‌ها، عدم توسل به زور، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، و احترام کامل به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها پایبند و متعهد بماند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: رژیم صهیونیستی بزرگترین قاتل غیرنظامیان در جهان است و شایسته هیچ پاسخی نیست. در این نشست، برخی سخنرانان بار دیگر ترجیح داده‌اند اقدامات غیرقانونی تجاوزکارانه ایالات متحده و صهیونیستی علیه ایران را نادیده بگیرند، در حالی که به‌طور آگاهانه نقش خود را در تسهیل، فراهم‌سازی و حمایت سیاسی از این تجاوز و جنگ وحشیانه، به‌ویژه در هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران، نادیده می‌گیرند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: اقدامات ایران مشروع و در چارچوب حق مشروع دفاع انجام گرفته است. لذا هرگونه تلاش برای تحریف این واقعیت یا معرفی اقدامات قانونی ایران به‌عنوان اقدامی نامشروع، کاملاً بی‌اساس، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.

    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      مشکل اصلی آمریکا با ایران در مذاکره از سال ۱۳۹۲ تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که ۱۰۰ درصد فقط هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ندارد و از سال ۱۳۹۲ تاکنون هم نداشته است. مشکل اصلی آمریکا با ملت ایران در سال ۱۳۳۲ آغاز شده است، نه در سال ۱۳۹۲ مشکل اصلی آمریکا با حکومت نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ آغاز شده است، نه در سال ۱۳۹۲ ما از سال ۱۳۳۲ تاکنون با آمریکا جنایتکار هزاران مشکل داریم پس مشکل ما با آمریکا جنایتکار از طریق گفت وگو و مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود.
    • IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      ایران حرفهاش رو زد واین وظیفه شورای امنیت هست که عادلانه وبه حق قضاوت کند
    • محمد کلاهچی IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      با سلام. عبارتهایی مثل حقوق بشر ، منشور ملل ، شورای امنیت و ... بازیچه دست جنگ طلبان و زورگویان است. ایران اسلامی علی رغم آمادگی برای حمله، اقدام پیش دستانه ای را انجام نداده است و دفاع از ملت و دفاع از کشور را اولویت قرار داده است.
    • اصلان IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
      واقعا به سازمان ملل باور داری هنوز؟ ما فقط با قدرت میتونیم از ایران و مردمش دفاع کنیم تنگه هرمز مال ایرانه و هیچ صحبتی با کسی نمیکنیم درباره آب و خاک ایران ساخت بمب اتم واجب هست شرایط تغییر کرده #بمب_اتم_مطالبه_ملی

