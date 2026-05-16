به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امین ترفع، مشاور وزیر راه و شهرسازی، در هجدهمین اجلاس کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا (TRACECA) که به نمایندگی از وزیر راه و شهرسازی در قزاقستان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر این کمیسیون، ریاست دوره‌ای آن را به جمهوری قزاقستان واگذار کرد.

وی با اشاره به مسئولیت ایران در این دوره، بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به اهداف و ارزش‌های راهبردی تراسیکا تأکید کرد و گفت: ایران در دوره ریاست خود تلاش کرد با پایبندی به اصول همکاری چندجانبه، روند فعالیت‌ها و تعامل میان کشورهای عضو این کریدور مهم حمل‌ونقلی را تقویت کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط خاصی که ایران در این دوره با آن مواجه بوده است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در طول این دوره در دو نوبت هدف حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفت که در پی آن خساراتی به زیرساخت‌ها وارد شد و شماری از شهروندان جان خود را از دست دادند.

ترفع با اشاره به حمله به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب، گفت: در این حادثه، ۱۶۸ کودک در پی اصابت دو موشک جان خود را از دست دادند. جمهوری اسلامی ایران این مسائل را نه برای جلب همدردی، بلکه برای تبیین شرایطی مطرح می‌کند که ریاست این کشور بر کمیسیون تراسیکا در آن انجام شده است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره ریاست ایران بر تراسیکا یادآور شد: یکی از اولویت‌های اصلی در این دوره، پیشبرد چشم‌انداز راهبردی بلندمدت این سازمان و آغاز فرآیند تدوین راهبرد تراسیکا برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ بوده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، چندین دور رایزنی برای نهایی‌سازی سند مفهومی اصلاحات تراسیکا برگزار شد که نشان‌دهنده تلاش مشترک کشورهای عضو برای تقویت و نوسازی چارچوب نهادی این سازمان است. در این دوره همچنین کار بر روی بنیان‌های حقوقی و مقرراتی تراسیکا ادامه یافت و روند ایجاد شورای تجاری تراسیکا با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در تحقق اهداف اتصال‌پذیری این کریدور آغاز شد.

ترفع بیان کرد: پیشرفت‌هایی نیز در زمینه تعمیق همکاری با شرکای بین‌المللی و هماهنگ‌سازی پنجره‌های واحد دریایی ملی در امتداد کریدور تراسیکا حاصل شد که گامی مهم در تسهیل تجارت دریایی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به روند فعالیت‌های کمیسیون در این دوره گفت: در طول ریاست جمهوری اسلامی ایران بر کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا، تلاش شد تداوم نهادی سازمان حفظ شده و گفتگوی سازنده میان کشورهای عضو ادامه یابد.

وی افزود: ریاست ایران در چارچوب همکاری، احترام متقابل و پایبندی به اهداف بنیادین تراسیکا عمل کرد و همزمان برای تقویت نقش کمیسیون بین‌دولتی و افزایش مشارکت متوازن کشورهای عضو در فرآیند تصمیم‌گیری تلاش شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی چالش‌های نهادی در این دوره تصریح کرد: این دوره با برخی دشواری‌های نهادی و تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه اداره دبیرخانه دائمی نیز همراه بود. با وجود این چالش‌ها، ایران در طول دوره ریاست خود بر گفتگو، خویشتن‌داری و مسئولیت‌پذیری نهادی تأکید داشت و حفظ ثبات و تداوم فعالیت‌های تراسیکا را در اولویت قرار داد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی ضمن قدردانی از دبیرکل کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا گفت: دبیرکل این کمیسیون در طول دوره مسئولیت خود تلاش قابل توجهی برای حفظ تداوم فعالیت دبیرخانه دائمی و عملکرد سازمان انجام داد.

ترفع در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اطمینان کامل، ریاست کمیسیون بین‌دولتی تراسیکا را به جمهوری قزاقستان واگذار می‌کند. ایران به عنوان یکی از اعضای متعهد تراسیکا، همچنان به همکاری فعال با این سازمان ادامه خواهد داد و از ریاست جدید حمایت می‌کند.