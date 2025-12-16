به گزارش خبرنگار مهر، امین ترفع، رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی، امروز (سهشنبه، ۲۵ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و خدمات وابسته، با اشاره به دستاوردهای وزارت راه در دولت چهاردهم، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات این وزارتخانه، امضای سند همکاری میان ایران و قزاقستان بود که زمینه تسهیل تردد واگنها و کامیونهای ایرانی از کشورهای عضو CIS را فراهم کرد.
وی افزود: در حوزه حملونقل، چالشهای متعددی در سطح کشور و همچنین محدودیتهایی از مسیرهای ایران وجود دارد که در برخی موارد بهصورت روزافزون در حال تشدید است. در داخل کشور نیز تعارضاتی وجود دارد که حمل و نقل و ترانزیت از مسیر ایران را دچار چالش و محدودیت کرده است.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: راهآهن چابهار- زاهدان یکی از اولویتهای راهبردی کشور بهشمار میرود که ضمن تکمیل شبکه ریلی داخلی، امکان اتصال بندر چابهار به شبکههای حملونقل پیرامونی را فراهم میکند و این پروژه در سال جاری پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی داشته است.
ترفع با اشاره به تداوم تملک اراضی در مسیر راهآهن رشت - آستارا گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ کیلومتر از اراضی این مسیر تملک شده و تلاش بر این است که از ابتدای سال آینده، عملیات اجرایی ساخت این خط ریلی آغاز شود.
وی تأکید کرد: فارغ از اینکه کشور همسایه ایران کدام کشور است، اتصال ریلی به تمامی کشورهای همسایه یک ضرورت بهشمار میرود. اگر قرار است در حوزه ترانزیت نقشآفرینی مؤثری داشته باشیم، باید دسترسی ریلی پرظرفیت به تمامی کشورهایی که مرز ریلی با ایران دارند برقرار شود؛ در حالی که در حال حاضر اتصال ریلی ایران به جغرافیای پیرامونی عمدتاً از طریق مرزهای سرخس و اینچهبرون انجام میشود.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: کشور روسیه در قالب توافقنامه «وان» که در دولت سیزدهم به امضا رسید، وامی را برای احداث راهآهن رشت - آستارا اختصاص داده است که در مقایسه با وامهای بینالمللی از نرخ بهره و دوره بازپرداخت مناسبی برخوردار است. این اتصال ریلی، دسترسی شبکه ریلی ایران به جمهوری آذربایجان، روسیه، گرجستان و فراتر از آن را ممکن میسازد.
وی در پایان تأکید کرد: هرچند در شرق دریای خزر اتصال ریلی با روسیه برقرار است، اما با توجه به تمرکز جمعیتی روسیه در بخش غربی این کشور، ایجاد اتصال ریلی در غرب روسیه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
