ترس از بازگشت وزن بعد از عمل اسلیو و بای پس معده

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیا بعد از عمل اسلیو یا بای پس معده، این نگرانی ذهن شما را هم درگیر کرده که نکند دوباره وزنم برگردد؟ ترس از بازگشت وزن بعد از جراحی لاغری، یکی از رایج‌ترین دغدغه‌های افرادی است که مسیر جراحی را برای کاهش وزن و لاغری انتخاب می‌کنند. البته که این جراحی‌ها یکی از بهترین روش‌ها برای رسیدن به کاهش وزن چشمگیر هستند، اما برای رسیدن به نتیجه‌ای ماندگار، باید سبک زندگی خود را تغییر داده و بعد از عمل هم پیگیر باشید. اگرچه این نگرانی خیلی از بیماران است، دکتر محمد ایرانمنش همراه شماست تا با آگاهی کامل از ریسک‌ها و مراقبت‌های بعد از جراحی، در مسیر سلامتی خود گامی موثر بردارید. برای شناخت بهتر این مسیر، تا انتها همراه ما بمانید.

آیا بازگشت وزن بعد از عمل واقعیت دارد؟

بله، بازگشت بخشی از وزن بعد از جراحی‌های لاغری ممکن است اتفاق بیفتد؛ اما، این به‌معنای بازگشت به وزن اولیه شما نیست! با انتخاب یک جراح چاقی در تهران باتجربه همچون دکتر محمد ایرانمنش و رعایت توصیه‌های پس از عمل، احتمال بازگشت وزن به حداقل می‌رسد و نتیجه جراحی ماندگارتر خواهد بود. اغلب افراد تا حدود دو سال بعد از عمل، روند کاهش وزن چشمگیری را تجربه می‌کنند و بعد از آن ممکن است وارد مرحله تثبیت یا نوسانات خفیف وزنی شوند. البته، این موضوع طبیعی است و به‌معنای شکست جراحی نیست.

آمارها نشان می‌دهد بیشتر از هشتاد درصد افرادی که تحت عمل‌هایی مانند اسلیو قرار می‌گیرند، دچار بازگشت وزن جدی نمی‌شوند و تنها درصد کمی ممکن است با استپ وزنی یا افزایش وزن محدود روبه‌رو شوند. حتی افزایش جزئی وزن، بعد از چند سال و در حد درصدی از وزن کاهش‌یافته، می‌تواند بخشی از روند طبیعی بدن شما باشد.

دلایل اصلی بازگشت وزن بعد از اسلیو و یا بای پس معده

بازگشت وزن بعد از جراحی‌های چاقی مثل اسلیو معده یا بای پس معده، اتفاقی است که در آن فرد بعد از یک دوره کاهش وزن اولیه، دوباره شروع به افزایش وزن می‌کند. نکته قابل‌توجه اینجاست که اگرچه این جراحی‌ها برای کاهش وزن بسیار موثرند، اما به‌تنهایی کافی نیستند و موفقیت بلندمدت آن نیازمند تغییر در سبک زندگی است. اگر نگرانی از بابت بازگشت وزن خود دارید، بهتر است از دلایل اصلی بروز چنین مشکلی آگاهی پیدا کنید:

عادات غذایی و رفتاری اشتباه

طبق توصیه‌های دکتر محمد ایرانمنش، دکتر عمل بای پس معده در تهران، شایع‌ترین دلایل بازگشت وزن مراجعه‌کنندگان، به عادت‌های غذایی و رفتاری اشتباه آن‌ها برمی‌گردد که عبارت‌اند از:

ریزه‌خواری مداوم: مصرف میان‌وعده‌های کوچک، اما پرکالری و تنقلات در طول روز که باعث توقف کاهش وزن و افزایش تدریجی آن می‌شود.

نوشیدنی‌های مضر: استفاده از نوشیدنی‌های شیرین، آبمیوه‌های صنعتی و الکل که بدون ایجاد حس سیری، کالری زیادی به بدن وارد می‌کنند.

تند غذا خوردن: خوب نجویدن غذا و سریع بلعیدن آن باعث می‌شود سیگنال سیری به‌موقع به مغز نرسد.

نوشیدن مایعات همراه با غذا: این کار باعث عبور سریع‌تر غذا از معده یا پر شدن زودهنگام و کاذب ظرفیت معده شده و در نهایت، منجربه گرسنگی زودرس یا افزایش حجم معده می‌شود.

کمبود پروتئین: عدم مصرف کافی پروتئین منجربه تحلیل بافت عضلانی و کاهش متابولیسم (سوخت‌وساز) بدن می‌شود.

تغییرات آناتومیک و فیزیکی

در برخی موارد، تغییرات فیزیکی در معده جراحی‌شده می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت وزن شود. برای مثال، معده بافتی عضلانی و انعطاف‌پذیر دارد؛ اگر فرد به‌صورت مداوم بیش از حجم توصیه‌شده غذا مصرف کند، معده به‌تدریج کش آمده و ظرفیت آن افزایش پیدا می‌کند. این موضوع باعث می‌شود احساس سیری دیرتر ایجاد شود و دریافت کالری بالا برود.

در جراحی بای ‌پس معده هم ممکن است خروجی معده (آناستوموز) به‌مرور بزرگ‌تر شود و غذا سریع‌تر از کیسه معده عبور کند؛ در نتیجه، فرد مدت کوتاه‌تری احساس سیری خواهد داشت. در موارد نادر، مشکلاتی مانند ایجاد فیستول، یعنی ارتباط غیرطبیعی بین بخش جدید معده و قسمت بای‌پس‌شده، می‌تواند روند کاهش وزن را مختل کند. به همین دلیل، پیگیری منظم با بهترین جراح چاقی در تهران مثل دکتر محمد ایرانمنش، نقش مهمی در پیشگیری و تشخیص به‌موقع این تغییرات دارد.

سبک زندگی و فعالیت بدنی فرد

موفقیت جراحی فقط به اتاق عمل ختم نمی‌شود، بلکه سبک زندگی بعد از آن تعیین‌کننده ماندگاری نتیجه است. یکی از مهم‌ترین عوامل، کاهش تحرک است. ورزش منظم به حفظ توده عضلانی و بالا نگه‌داشتن سوخت‌وساز کمک می‌کند و کنار گذاشتن آن پس از رسیدن به وزن دلخواه، می‌تواند زمینه بازگشت وزن را فراهم کند.

عوامل روانی و اجتماعی

مشکلاتی مثل افسردگی، استرس مدیریت‌نشده و پرخوری عصبی (استفاده از غذا به‌عنوان مسکن روحی) نقش مهمی در بازگشت وزن دارند. البته، عزیزانی که بعد از اسلیو معده، حامی در میان خانواده و دوستان خود ندارند یا با تیم پزشکی و روانشناس هم بعد از عمل، قطع ارتباط کردند هم معمولا بیشتر از سایرین در معرض از دست دادن اراده خود و بازگشت وزن هستند. البته، مشورت‌های قبل و بعد عمل با پزشک متخصصی مثل دکتر محمد ایرانمنش، می‌تواند عبور از این مسیر سخت را هموارتر کند.

راهکارهای قطعی برای جلوگیری از بازگشت وزن

برای غلبه بر این ترس بعد از انجام جراحی‌های لاغری و حفظ نتیجه، رعایت نکات زیر ضروری است:

اولویت دادن مصرف پروتئین: مصرف کافی پروتئین (گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات) برای حفظ توده عضلانی و افزایش حس سیری بسیار مهم است.

جدا کردن خوردن و آشامیدن: نباید همراه با غذا مایعات نوشید؛ چون‌که این کار باعث پر شدن سریع معده یا عبور سریع‌تر غذا و در نتیجه احساس گرسنگی زودرس می‌شود.

ورزش منظم: انجام حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی در روز و گنجاندن تمرینات مقاومتی برای بالا نگه‌داشتن سوخت‌وساز بدن ضروری است.

پیگیری مداوم: وزن‌کشی هفتگی، چکاپ‌های منظم پزشکی برای بررسی سطح ویتامین‌ها و ویزیت‌های دوره‌ای با متخصص تغذیه و دکتر جراح اسلیو معده، نقش کلیدی در ماندگاری نتیجه عمل دارند.

در نهایت، جراحی تنها شروع مسیر است و نظم و انضباط شخصی در رعایت رژیم غذایی و سبک زندگی سالم، تضمین‌کننده لاغری دائمی شما خواهد بود.

کلام آخر

ترس از بازگشت وزن بعد از عمل اسلیو معده و بای ‌پس معده طبیعی است؛ اما، وقتی جراحی با انتخاب درست پزشک و پیگیری اصولی همراه باشد، نتیجه آن ماندگار و قابل‌اطمینان خواهد بود. دکتر محمد ایرانمنش، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی چاقی و لاپاراسکوپی پیشرفته، با تجربه انجام صدها عمل موفق و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، تنها به انجام جراحی بسنده نمی‌کند، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مستمر، کمک می‌کند کاهش وزن شما تثبیت شود و با آرامش و اطمینان، مسیر جدید زندگی سالم‌تان را ادامه دهید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.