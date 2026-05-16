۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

غضنفری پور: سقط غیرقانونی تهدیدی جدی برای سلامت مادران است

سنندج- مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: سقط درمانی تنها در چارچوب قانون و با تأیید مراجع تخصصی و قضایی امکان‌پذیر است و سقط‌های غیرقانونی سلامت و جان مادران را تهدید می‌کند.

بهزاد غضنفری پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سومین روز از هفته جمعیت با عنوان «سلامت مادر و کودک و کرامت مادری»، مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان بر ضرورت صیانت از سلامت مادران و پیشگیری از سقط‌های غیرقانونی تأکید کرد.

غضنفری‌پور با اشاره به نقش پزشکی قانونی در بررسی و صدور مجوز سقط درمانی اظهار کرد: حفظ جان مادر و صیانت از حقوق جنین از اولویت‌های مهم نظام سلامت و دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی افزود: سقط درمانی تنها در چارچوب قانون، با تشخیص قطعی پزشکان متخصص و تأیید پزشکی قانونی و مرجع قضایی امکان‌پذیر است و هرگونه اقدام خارج از این روند، علاوه بر به خطر انداختن سلامت مادر، تبعات قانونی جدی نیز به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در این زمینه بیان کرد: تقویت مشاوره‌های تخصصی و مراجعه به مراکز رسمی درمانی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی ناشی از سقط‌های غیرقانونی دارد.

وی همچنین فرهنگ‌سازی در حوزه حمایت از مادران و ارتقای سلامت بارداری را ضروری دانست و تصریح کرد: کرامت مادری زمانی محقق می‌شود که زنان در دوران بارداری از حمایت‌های پزشکی، روانی و اجتماعی کافی برخوردار باشند و تصمیمات مرتبط با سلامت آنان در فضایی امن، آگاهانه و قانونی اتخاذ شود.

