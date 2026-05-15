کاهش ۵۲ درصدی سقط جنین در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین بانکی‌پور فرد گفت: الگوی فرزند سوم و بیشتر نسبت به قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت حدود ۶۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین میزان سقط جنین نسبت به قبل از اجرای این قانون، ۵۲ درصد کاهش یافته است. این مسئله نشان‌دهنده تقویت الگوی خانواده‌های پرجمعیت در کشور است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، هنوز میزان تولدها به سطح مطلوب نرسیده و یکی از دلایل اصلی آن کاهش شدید جمعیت زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال است؛ به‌گونه‌ای که تنها از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تاکنون، بیش از دو میلیون نفر از جمعیت زنان این گروه سنی کاهش یافته‌اند.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: مسئله جمعیت از موضوعاتی است که حتی در شرایط سخت نیز نباید مورد غفلت واقع شود.