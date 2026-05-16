هنر نقالی و روایتگری همانند یک رسانه تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی والی زاده صبح شنبه در آئین اختتامیه سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک با اشاره به اینکه هنرمندان برخاسته از بطن جامعه است، اظهار کرد: هنرمند با ارائه هنر خود در جهت آگاهی بخشی مردم فعالیت می کند.

وی با اشاره به اینکه هنر روایتگری و نقالی هم همانند یک رسانه تاثیرگذار است، ابراز کرد: این رسانه زمانی که هیچ رسانه دیگری در دنیا وجود نداشت زنده بود و تاثیر خود را در بین مردم بر جای می‌گذاشت.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با بیان اینکه هنر نقالی طی آن سالها برای تبادل اخبار و رویدادها بین مردم استفاده میشد، تصریح کرد: البته این هنر به عنوان یک رسانه تفاوت‌هایی با دیگر رسانه ها دارد از آن جمله اینکه یک نقال با نقل خود روایت داستان و رویداد را از آن زمان که اتفاق افتاده است، بیان می کند.

وی با اشاره به پیشینه برخی دیگر از هنرها همانند تعزیه خاطرنشان کرد: این هنر بعد از شهادت امام حسین(ع) و بر اثر روایت واقعه کربلا شکل گرفت.

والی زاده نقالی را یک هنر تأکیدی دانست و گفت: اینکه هنرمند نقال در برخی از زمان‌های اجرا با تأکید بر یک موضوع مخاطب را آگاه میکند که این قسمت از روایت مهم است نشان از این هنر تاکیدی است درحالی‌که در بقیه هنرها روند اجرا بصورت معمول است.

وی با بیان اینکه تفاوت دیگر هنر نقالی در حرارت و جنب و جوش آن است، افزود: این هنر از بسیاری از هنرهای دیگر جذاب تر است با وجود اینکه نقالی هیچ زمینه ای هم مثل آهنگ و پس زمینه و غیره ندارد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان ضمن تشکر از ادارات، سازمانها و ارگان‌هایی که در برگزاری سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک همکاری کردند، گفت: یکی از جلوه های تاثیرگذار جشنواره امسال حضور نقال ها در تجمعات مردمی و روایت حماسه ایرانی‌ها در طول تاریخ به خصوص در جنگ تحمیلی اخیر برای مردم بود.

وی با اشاره به استقبال عالی شهروندان کاشانی از این اتفاق و نقل روایتگری حماسی مردم ایران اظهار کرد: از نظر ما تمام شرکت کنندگان در این جشنواره برنده هستند و برای همه آرزوی پیشرفت و سلامتی داریم.