میدان جهاد امروز همین حضور در خیابان است

حجت‌الاسلام عبدالله عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: این نیروی با عظمت مردمی است که بیش از هفتاد و چند شب در میادین و خیابان‌ها آمدند و وفاداری و حمایت خودشان از امام، انقلاب و دفاع از کشور اعلام کردند.

وی با بیان اینکه هیچ زبان، قلم و دوربینی یارای توصیف و ترسیم این عظمت را واقعا نداشته، افزود: حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات از جمله آن پدر و مادر پیری که عصا یا ویلچر در تجمع می‌آید موجب خشم دشمن می‌شود.

امام‌جمعه زواره خاطرنشان کرد: میدان جهاد ما امروز این خیابان‌ها و میادین است که به محل مبارزه با دشمن تبدیل شده؛ ابرقدرتی ما امروز علاوه‌بر موشک، پهپاد، ارتش و سپاه، به ایمان و اعتقاد مردم نیز بستگی دارد.

عسکری تصریح کرد: ملتی که در سال ۵۷ انقلاب کرده و آمریکا رو از این کشور خارج کرد امروز نیز تن به ذلت نخواهد کرد چرا که طبق شعار ما ملت امام حسینیم، این مردم پیرو راه امام حسین(ع) بوده و هرگز در برابر ظالمان کوتاه نخواهد آمد.

وی یادآور شد: به راهی که شهدای ما رفتند افتخار می‌کنیم و همین هیهات من‌الذله خود را شب‌ها در میدان سر خواهیم داد و تا آخر ایستاده‌آیم که قطعا پیروزی با ماست.