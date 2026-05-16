تولید آبزیان خوزستان از ۱۱۱ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: خوزستان با وجود برخی خسارتها و محدودیتها همچنان یکی از قطبهای اصلی تولید آبزیان کشور به شمار میرود.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۷ هزار هکتار از اراضی مجتمعهای آبزیپروری و مزارع انفرادی استان به پرورش ماهیان گرمابی، سردابی، خاویاری، آبزیان منابع آبهای داخلی، ماهیان زینتی و میگو اختصاص یافت.
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به تأثیر برخی شرایط بر تولید بیان کرد: به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و آسیب به برخی زیرساختها، برداشت ماهیان گرمابی در تعدادی از مزارع استان با تأخیر مواجه شد و برخی پرورشدهندگان نیز متحمل خسارت و تلفات شدند.
وی با اشاره به وضعیت صادرات آبزیان گفت: محدودیتها در حوزه صادرات از چالشهای فعالان این بخش است و میزان صادرات آبزیان خوزستان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۱۵ هزار تن کاهش داشته که معادل افت ۲۲ درصدی است.
موسوی افزود: با وجود این کاهش، در سال گذشته حدود ۵۵ هزار تن انواع آبزیان به ارزش تقریبی ۱۹۳ میلیون دلار از استان خوزستان به خارج از کشور صادر شد و در حال حاضر وضعیت مرزهای چذابه و شلمچه به عنوان گذرگاههای مهم صادراتی پایدار گزارش میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات زیرساختی در حوزه صیادی اشاره کرد و گفت: لنگرگاه قایقهای بندر سجافی شهرستان هندیجان پس از چند دهه به شبکه برق سراسری متصل شد و صیادان این منطقه از نعمت روشنایی بهرهمند شدند.
مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: همچنین با برگزاری نشستهایی با مسئولان شهرستان هندیجان، منابعی با اولویت برای توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث جاده دسترسی لنگرگاه در نظر گرفته شده است.
وی از آغاز روند احداث شهرک آبزیپروری مداربسته و متراکم کارما در خوزستان خبر داد و اظهار کرد: این شهرک به عنوان نخستین مجموعه تخصصی تولیدی و گردشگری آبزیپروری استان با ۴۳ واحد پرورش ماهیان خاویاری و کپورماهیان در زمینی به مساحت هفت هکتار در روستای درآویزه از توابع شهرستان باوی احداث خواهد شد.
موسوی تصریح کرد: این طرح از سال ۱۴۰۱ با مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان وارد مرحله مطالعات و طراحی شده و تاکنون مطالعات فنی، مجوز تخصیص آب، موافقت اصولی و طراحی سیستم تولید برق از طریق پنلهای خورشیدی برای آن انجام شده و در شورای برنامهریزی استان نیز به تصویب رسیده است.
وی در پایان گفت: برای این شهرک ظرفیت تولید سالانه ۴۳۰ تن محصول و اشتغالزایی برای ۱۳۰ نفر پیشبینی شده و یکی از اهداف اجرای آن دستیابی به بهرهوری ۹۵ درصدی آب در فرآیند تولید است.
