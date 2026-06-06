صادرات ماهیان زینتی قزوین ۲ میلیون دلار ارزآوری داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهری محمودی اظهار کرد: صنعت آبزیپروری استان سالانه حدود ۲ میلیون دلار ارزآوری برای قزوین به همراه دارد و با توسعه سرمایهگذاریها میتوان سهم استان را در بازارهای صادراتی افزایش داد.
وی افزود: استان قزوین با برخورداری از ظرفیتهای متنوع در حوزه آبزیپروری، بهویژه در بخش ماهیان زینتی، جایگاه ویژهای در تولید و صادرات این محصولات در کشور دارد.
مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به وضعیت پرورش ماهیان خاویاری در استان تصریح کرد: این فعالیت در ۳۹ استخر شهرستانهای قزوین و بویینزهرا انجام میشود و سال گذشته با رهاسازی ۱۴ هزار و ۷۹۷ قطعه ماهی، تولید این بخش با رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۳ تن رسید.
محمودی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴۹ سایت پرورش ماهیان زینتی در استان فعال است و سال گذشته بیش از ۶۵ میلیون قطعه ماهی زینتی در این مراکز تولید شده است.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار قطعه ماهی زینتی به بازارهای خارجی صادر شده است، گفت: قزوین از استانهای پیشرو در تولید ماهیان زینتی کشور محسوب میشود و این صنعت از مقیاس خانگی تا صنعتی در استان توسعه یافته است.
مدیر شیلات استان قزوین افزود: مصرف پایین آب، نیاز محدود به فضا، تنوع گونهای و ظرفیت بالای صادراتی از مزیتهای مهم پرورش ماهیان زینتی است، اما این صنعت با چالشهایی همچون هزینههای انرژی، نوسانات بازار و لزوم ارتقای استانداردهای بینالمللی نیز مواجه است.
وی همچنین از توسعه فعالیتهای نوین آبزیپروری در استان خبر داد و گفت: پرورش زالوی طبی نیز بهعنوان یکی از حوزههای نوظهور در استان در حال گسترش است و سال گذشته ۳۵۰ هزار قطعه زالو در سه سایت فعال تولید و به بازار عرضه شد.
محمودی در پایان بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران و توسعه زیرساختهای صادراتی در بخش آبزیپروری تأکید کرد.
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