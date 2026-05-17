سیره امام جواد(ع) الگویی روشن برای جوانان امروز است

حجت‌الاسلام قادر سعادتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای امام جواد علیه‌السلام در میان ائمه اطهار علیهم‌السلام اظهار کرد: همه ائمه معصومین علیهم‌السلام جامع فضائل و کمالات اخلاقی هستند، اما هر یک از آنان متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی زمان خود، برخی ویژگی‌ها و ابعاد شخصیتی را بیشتر بروز داده‌اند.

وی افزود: امام جواد علیه‌السلام جوان‌ترین امام شیعه محسوب می‌شوند و همین مسئله سبب شده است که سیره رفتاری و اخلاقی ایشان برای نسل جوان امروز اهمیت و الهام‌بخشی ویژه‌ای داشته باشد.

این استاد حوزه علمیه تبریز با بیان اینکه برجسته‌ترین ویژگی شخصیتی امام جواد(ع) تقوا و پاکی از آلودگی‌های اخلاقی و نفسانی بود، ادامه داد: در صلوات خاصه آن حضرت تعابیری همچون «الزکی»، «التقی»، «البر الوفی» و «المهذب النقی» به کار رفته که همگی بیانگر پاکی، پرهیزگاری و کمالات اخلاقی ایشان است.

سعادتی در توضیح مفهوم تقوا گفت: تقوا به این معناست که انسان در همه رفتارها و تصمیم‌های خود خداوند را در نظر داشته باشد؛ یعنی پیش از انجام هر کار یا ترک آن، بیندیشد که آیا این عمل مورد رضایت الهی است یا نه، اگر چنین نگرشی در زندگی انسان شکل بگیرد، نتیجه آن انجام واجبات، ترک محرمات و حرکت به سوی فضائل اخلاقی خواهد بود.

وی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی در جامعه امروز ناشی از غفلت از همین اصل مهم است و اگر جوانان در تصمیم‌های خود معیار رضایت الهی را مدنظر قرار دهند، بسیاری از آسیب‌ها و لغزش‌ها کاهش خواهد یافت.

درخشش علمی امام جواد(ع) در سنین کودکی

این استاد حوزه علمیه تبریز با اشاره به مسئله امامت امام جواد(ع) در سنین کودکی گفت: هنگامی که آن حضرت در کودکی به مقام امامت رسیدند، برای برخی از مردم و حتی برخی از دانشمندان این پرسش مطرح شد که چگونه ممکن است کودکی در چنین سن و سالی مرجع علمی جامعه اسلامی باشد و پاسخگوی مسائل پیچیده فقهی و اعتقادی گردد.

وی ادامه داد: همین مسئله سبب شد که افراد و گروه‌های مختلف تلاش کنند علم و دانش امام را مورد آزمایش قرار دهند، اما در هر بار پاسخ‌های دقیق، عمیق و قاطع امام جواد(ع) موجب شگفتی علما و دانشمندان می‌شد و آنان به این حقیقت اذعان می‌کردند که علم امام، علمی الهی و فراتر از دانش‌های معمول است.

سعادتی افزود: در یکی از این موارد، در موسم حج حدود ۸۰ نفر از علمای شهرهای مختلف و با گرایش‌های فقهی گوناگون در مجلسی گرد هم آمدند و پرسش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف فقهی و اعتقادی مطرح کردند. امام جواد علیه‌السلام با تسلط کامل به همه این پرسش‌ها پاسخ دادند و همین امر موجب شد حاضران به مقام علمی آن حضرت اعتراف کنند.

وی همچنین به مناظره معروف امام جواد(ع) با یحیی بن اکثم اشاره کرد و گفت: زمانی که برخی از بزرگان عباسی به مأمون اعتراض کردند که چرا دختر خود را به ازدواج امام جواد علیه‌السلام درآورده است، مأمون برای نشان دادن جایگاه علمی آن حضرت مجلسی علمی ترتیب داد.

این استاد حوزه علمیه تبریز بیان کرد: در آن مجلس، یحیی بن اکثم که از علمای بزرگ و قاضی‌القضات دربار عباسی بود، پرسشی فقهی از امام مطرح کرد، اما امام جواد(ع) با طرح احتمالات مختلف در همان مسئله، ابعاد گوناگون حکم فقهی آن را بیان کردند و به گونه‌ای پاسخ دادند که همه حاضران از علم گسترده ایشان شگفت‌زده شدند.

توصیه‌ای کوتاه اما راهگشا برای زندگی انسان

سعادتی در ادامه با اشاره به برخی از توصیه‌های اخلاقی امام جواد(ع) اظهار کرد: در سخنان آن حضرت نکات بسیار مهمی برای مدیریت زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها بیان شده است که اگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند راهنمای مؤثری برای زندگی موفق باشد.

وی افزود: یکی از فرمایش‌های مشهور امام جواد(ع) این است که فرمودند: «ثلاث من کن فیه لم یندم: ترک العجلة، و المشورة و التوکل علی الله عند العزم»؛ یعنی سه چیز است که هر کس آن را رعایت کند، پشیمان نخواهد شد و آن پرهیز از عجله، مشورت کردن و توکل بر خدا هنگام تصمیم‌گیری است.

این استاد حوزه علمیه تبریز تصریح کرد: عجله در تصمیم‌گیری، تکیه صرف بر نظر شخصی و بی‌توجهی به امدادهای الهی از جمله عواملی است که می‌تواند انسان را در زندگی دچار شکست کند و امام جواد(ع) با این بیان کوتاه و عمیق، راه پیشگیری از بسیاری از خطاها را به انسان‌ها نشان داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از تصمیم‌های مهم زندگی مانند انتخاب شغل، ازدواج، سرمایه‌گذاری یا حتی مسائل اجتماعی، اگر انسان با آرامش، مشورت با افراد آگاه و توکل به خداوند اقدام کند، احتمال موفقیت او به مراتب بیشتر خواهد بود.

تلاش امام جواد(ع) برای حفظ و گسترش معارف اهل‌بیت

سعادتی درباره نقش امام جواد(ع) در گسترش معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام در شرایط فشار حکومت عباسی نیز گفت: حکومت عباسی به شدت فعالیت‌های امام را زیر نظر داشت و تلاش می‌کرد ارتباط ایشان با شیعیان را محدود کند، اما با وجود این محدودیت‌ها، آن حضرت اقدامات مهمی برای حفظ و تقویت جریان تشیع انجام دادند.

وی ادامه داد: از جمله این اقدامات می‌توان به پاسخگویی به شبهات مطرح شده درباره تشیع، مقابله با فرقه‌های انحرافی، تربیت شاگردان برجسته و تشویق شیعیان به نگارش آثار علمی اشاره کرد.

این استاد حوزه علمیه تبریز افزود: امام جواد(ع) همچنین با تقویت شبکه وکالت، ارتباط خود با شیعیان در مناطق مختلف را حفظ کردند و از طریق مکاتبات و صدور توقیعات، مسائل علمی، فقهی و اجتماعی را برای آنان تبیین می‌کردند.

وی گفت: در برخی موارد نیز با در نظر گرفتن شرایط جامعه، اجازه مشروط برای پذیرش برخی مناصب حکومتی به شیعیان داده می‌شد تا بتوانند از حقوق جامعه شیعی دفاع کنند و در عین حال از آسیب‌های احتمالی نیز جلوگیری شود.

سعادتی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که امام جواد(ع) علاوه بر هدایت علمی و معنوی جامعه، با تدبیر سیاسی و اجتماعی نیز جامعه شیعه را مدیریت می‌کردند و در واقع زمینه‌سازی برای دوران غیبت نیز در همین مسیر صورت می‌گرفت.

اهداف سیاسی مأمون از ازدواج با امام جواد(ع)

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ازدواج دختر مأمون با امام جواد علیه‌السلام اشاره کرد و گفت: مأمون عباسی فردی زیرک و سیاستمدار بود و پس از شهادت امام رضا علیه‌السلام تلاش کرد با این ازدواج به اهداف مختلف سیاسی دست پیدا کند.

این استاد حوزه علمیه تبریز افزود: یکی از اهداف مأمون جلوگیری از اعتراض‌ها و شورش‌های علویان و شیعیان بود، زیرا پس از شهادت امام رضا(ع) فضای جامعه نسبت به حکومت عباسی بسیار ملتهب شده بود.

وی ادامه داد: مأمون همچنین می‌خواست با این ازدواج، ارتباطات امام با شیعیان را تحت کنترل مستقیم دربار قرار دهد و از طریق نزدیک نگه داشتن آن حضرت به ساختار حکومت، فعالیت‌های علمی و اجتماعی ایشان را محدود سازد. از سوی دیگر، تلاش داشت با پیوند خویشاوندی با امام، حکومت خود را در نگاه افکار عمومی مشروع جلوه دهد و از جایگاه معنوی آن حضرت به نفع تثبیت قدرت سیاسی‌اش بهره‌برداری کند.

سعادتی تصریح کرد: از دیگر اهداف مأمون این بود که با وارد کردن امام به فضای دربار، زمینه تخریب چهره اجتماعی ایشان را فراهم کند و چنین القا نماید که امام با حکومت همراه است؛ در حالی که سیره و عملکرد امام جواد(ع) نشان داد که آن حضرت هرگز در مسیر تأیید ظلم و انحراف گام برنداشتند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه این تدابیر سیاسی، هوشمندی و درایت امام جواد(ع) سبب شد نقشه‌های مأمون به طور کامل محقق نشود. امام ضمن حفظ استقلال فکری و اعتقادی خود، از همین موقعیت برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع)، دفاع از حقانیت تشیع و حمایت از شیعیان بهره گرفتند.

این استاد حوزه علمیه تبریز در پایان تأکید کرد: زندگی امام جواد(ع) نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط سیاسی و اجتماعی نیز می‌توان با تقوا، علم، صبر و تدبیر، مسیر حق را حفظ کرد و جامعه را هدایت نمود؛ الگویی که برای جوانان امروز بیش از هر زمان دیگری الهام‌بخش و راهگشا است.