۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

سرمست: خدمت به زائران اربعین فراتر از وظایف سازمانی دستگاه‌ هاست

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: خدمت‌ رسانی به زائران اربعین تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی معنوی و اجتماعی است که باید با روحیه‌ای دلی و مشارکت‌ جویانه دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح روز شنبه، در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به اهمیت خدمت ‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: ستاد اربعین و خدمت به زائران فراتر از وظایف سازمانی و اداری دستگاه ‌هاست و باید با انگیزه‌ای معنوی و مسئولانه دنبال شود.

وی افزود: در ستاد اربعین، نگاه دستگاه‌ های اجرایی باید این‌گونه باشد که وظایف محوله را به صورت دلی و از سر اعتقاد انجام دهند، چرا که خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) توفیقی ارزشمند است و نیازمند همدلی و همکاری همه بخش ‌هاست.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش مردم در موفقیت برنامه ‌های اربعین گفت: موفقیت دستگاه‌ های دولتی زمانی محقق می‌شود که بتوانند از ظرفیت مردم، خیرین و تشکل ‌های مردمی بهره ‌مند شوند. خوشبختانه در آذربایجان شرقی، خیرین و هیئت‌ های مذهبی همواره نقش پررنگ و مؤثری در برنامه ‌های فرهنگی و مذهبی داشته‌اند و می‌توان از این ظرفیت ارزشمند در خدمت‌ رسانی به زائران استفاده کرد.

سرمست همچنین به موضوع حمل‌ و نقل زائران اشاره کرد و گفت: ناوگان حمل‌ و نقل استان از سن بالایی برخوردار است و نیازمند بازسازی و نوسازی است. در این زمینه برنامه‌ هایی پیش‌ بینی شده و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌ های موجود و پیگیری‌ های لازم، بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ های عضو ستاد اربعین تأکید کرد و خواستار برنامه ‌ریزی دقیق برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در ایام اربعین حسینی شد.

