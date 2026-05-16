به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی گفت: ساعت ۲۰:۴۹ دقیقه جمعه ۲۵ اردیبهشت، حادثه سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید از ارتفاعات بام خاطره‌های پشت بازار، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۲ و ۳ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین شامل یک خانم و یک آقا، به دلایل نامشخصی از مسیر خود منحرف و سقوط کرده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی خرم‌آباد، گفت: آتش‌نشانان بلافاصله پس از ایمن‌سازی محل و تجهیز کارگاه عملیاتی دو سرنشین خودرو را که جان خود را ازدست‌داده بودند به آمبولانس حاضر در محل تحویل دادند.

موسوی با اشاره به پایان عملیات گفت: امدادگران آتش‌نشانی خودرو را که از مسیر خارج شده بود را به جاده منتقل کردند.