  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

سقوط مرگبار یک خودرو از ارتفاعات بام خرم‌آباد

سقوط مرگبار یک خودرو از ارتفاعات بام خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی خرم‌آباد از سقوط مرگبار یک خودرو از ارتفاعات بام خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوذر موسوی گفت: ساعت ۲۰:۴۹ دقیقه جمعه ۲۵ اردیبهشت، حادثه سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید از ارتفاعات بام خاطره‌های پشت بازار، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۲ و ۳ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی پراید با دو سرنشین شامل یک خانم و یک آقا، به دلایل نامشخصی از مسیر خود منحرف و سقوط کرده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی خرم‌آباد، گفت: آتش‌نشانان بلافاصله پس از ایمن‌سازی محل و تجهیز کارگاه عملیاتی دو سرنشین خودرو را که جان خود را ازدست‌داده بودند به آمبولانس حاضر در محل تحویل دادند.

موسوی با اشاره به پایان عملیات گفت: امدادگران آتش‌نشانی خودرو را که از مسیر خارج شده بود را به جاده منتقل کردند.

کد مطلب 6831873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها