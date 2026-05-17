۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۳

توقیف ۱۶۷ موتورسیکلت متخلف در قروه

قروه ـ فرمانده انتظامی قروه از اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور و برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف خبر داد و گفت: در اجرای این طرح ۱۶۷ دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

سرهنگ واحد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت محله‌محور در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و با هدف برخورد با راکبان موتورسیکلت‌های متخلف در شهرستان قروه به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده تصادفات موتورسیکلت در این شهرستان افزود: متأسفانه طی یک سال گذشته ۱۱ نفر در حوادث مرتبط با موتورسیکلت جان خود را از دست داده‌اند که بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از تخلفات حادثه‌ساز توسط نوجوانان فاقد گواهینامه بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضائی و تلاش مأموران انتظامی و پلیس راهور، تاکنون ۱۶۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شده‌اند.

سرهنگ مظفری با تأکید بر تداوم اجرای این طرح تصریح کرد: والدین از قرار دادن موتورسیکلت در اختیار فرزندان نوجوان و فاقد گواهینامه خودداری کنند تا علاوه بر پیشگیری از تخلفات، از وقوع حوادث ناگوار و ایجاد مزاحمت برای شهروندان جلوگیری شود.

کد مطلب 6832188

