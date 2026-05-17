اسبقیان: فدراسیون ها در شرایط جنگ از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان رئیس مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های آبی در پایان این مجمع انتخاباتی در حضور اعضای مجمع گفت: امروز روز جهانی روابط عمومی است، این روز را خدمت دوستانم در روابط عمومی وزارت ورزش و روابط عمومی فدراسیون ها تبریک می گویم، بی شک تلاش های این بخش در ایجاد تعامل میان ورزش و رسانه ها بی بدیل است.



وی ضمن تبریک به محسن رضوانی بابت کسب رای اکثریت مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های آبی ادامه داد: سلام وزیر ورزش را به تک‌تک اعضای مجمع منتقل می کنم و انتظاراتی که ایشان دارند را مطرح می کنم.



اسبقیان تصریح کرد: توجه به مسائل فرهنگی در اولویت وزارت ورزش است، در شرایط کنونی ، جامعه ورزش در کنار رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح ایستاده است، در کشورمان آرایش جنگی گرفته ایم، لازمه حفظ این آرایش جنگی همراهی و همگامی با مجموعه مدیریت کشور و دولت انقلابی و رهنمودهای رهبرمان است.



معاون وزیر ورزش تاکید کرد: نباید فرمایشات رهبر شهیدمان را فراموش کنیم، رهبر شهیدمان فرمودند ورزش کار اساسی ‌جدی است، ایشان در یکی از آخرین دیدارهای شان با ورزشی ها تاکید داشتند که ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد و این موضوع را همه نهادها باید مورد توجه قرار دهند. باید راهکارهای رسیدن به ورزش قوی مورد توجه جدی باشد.



اسبقیان یادآور شد: حرکت روبه جلو باید در برنامه ریزی ها مورد توجه باشد. تاکید رهبر مجاهدمان حضور در خیابان ها است.

وی با بیان‌اینکه ورزش ایران ۴ میلیون و ۲۵۰ ورزشکار سازمان یافته دارد، گفت: این امار نسبت به جمعیت ۹۰ میلیونی ایران قابل قبول نیست و فدراسیون ها باید به افزایش جامعه ورزشکاران سازمان یافته توجه کنند، شنا هم مورد تاکید اسلام است و باید در راستای توسعه همگانی این رشته تلاش بیشتر شود.



اسبقیان تاکید کرد: انضباط مالی، صرفه جویی در هزینه ها و پرهیز از سفرهای غیرضروری موضوعی است که در راستای آرایش جنگی کشور باید مورد توجه باشد.