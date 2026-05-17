به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در پیامی فرارسیدن ۲۷ اردیبهشتماه، روز ارتباطات و روابط عمومی را به فعالان و تلاشگران این عرصه تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
۲۷ اردیبهشتماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، یادآور جایگاه مهم و تعیینکننده ارتباطات مؤثر، آگاهیبخشی مسئولانه و اطلاعرسانی صادقانه در نظام حکمرانی و خدمترسانی به مردم است.
در جهان امروز که سرعت انتقال اطلاعات و تحولات رسانهای، ابعاد جدیدی به مناسبات اجتماعی و مدیریتی بخشیده است، روابط عمومیها نقشی بیبدیل در تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی، تبیین اقدامات و دستاوردها، ایجاد همدلی و تعامل سازنده میان مردم و مسئولان بر عهده دارند.
بیتردید، تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی و پیشبرد مأموریتهای دستگاههای حاکمیتی، مستلزم بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده و تخصصی حوزه ارتباطات و روابط عمومی است، حوزهای که با رویکردی حرفهای، هوشمندانه و مسئولانه، میتواند در مسیر امیدآفرینی، شفافیت، اقناع افکار عمومی و مقابله با جریانهای تحریف و جنگ روانی دشمنان، نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کند.
اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تلاشهای ارزشمند مدیران، کارشناسان، اصحاب رسانه و فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی، بهویژه همکاران پرتلاش روابط عمومی در مجموعه قوه قضاییه، صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم و توفیق روزافزون آنان را در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
نظر شما