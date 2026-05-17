تاکید بر اهمیت نقش روابط عمومی در سازمان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی گفت: بیستوهفتم اردیبهشتماه روز روابط عمومی و ارتباطات فرصت ارزشمندی برای پاسداشت تلاشهای صادقانه و مسئولانه کسانی است که با آگاهی، خلاقیت، دلسوزی و تعهد، پل ارتباطی میان سازمان و مردم را استوار میسازند و با روایت درست واقعیتها نقش مؤثری در ارتقای سرمایه اجتماعی ایفا میکنند.
روابط عمومی در عصر حاضر صرفاً یک واحد اطلاعرسانی نیست بلکه قلب تپنده سازمان، دیدهبان افکار عمومی، مشاور امین مدیران و زبان گویای خدمتگزارانی است که برای بهبود کیفیت زندگی مردم تلاش میکنند.
روابط عمومی با بهرهگیری از دانش روز، فناوریهای نوین و شناخت دقیق از نیازها و مطالبات جامعه میتواند تصویری روشن، شفاف و صادقانه از اقدامات و دستاوردهای سازمان ارائه کند.
در سازمان بهزیستی که رسالت آن حمایت از اقشار آسیبپذیر، توانمندسازی جامعه هدف و گسترش عدالت اجتماعی است نقش روابط عمومی از اهمیتی دوچندان برخوردار است. انعکاس درست خدمات و برنامهها، انتقال صدای جامعه هدف به مدیران، امیدآفرینی، اعتمادسازی و تبیین صادقانه مسائل و اقدامات از مهمترین وظایف این حوزه ارزشمند است.
روابط عمومی باید فراتر از انتشار اخبار به اتاق فکر سازمان تبدیل شود نهادی که با رصد دقیق افکار عمومی، تحلیل محیط، شناسایی فرصتها و چالشها و انتقال بهموقع بازخوردها، مدیران را در تصمیمگیریهای اثربخش یاری کند.
در شرایطی که فضای رسانهای با سرعتی بیسابقه در حال تحول است مسئولیت روابط عمومیها در مقابله با تحریف، تقویت امید اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
بیتردید، تحقق مأموریتهای بزرگ سازمان بهزیستی در حوزههایی چون کاهش آسیبهای اجتماعی، توسعه خدمات توانبخشی، سلامت روان، حمایت از خانواده و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، بدون همراهی و تلاش خستگیناپذیر فعالان روابط عمومی میسر نخواهد بود.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز روابط عمومی و ارتباطات از تلاشهای ارزشمند مدیران، کارشناسان و فعالان این عرصه در ستاد، استانها و مراکز تابعه سازمان بهزیستی کشور صمیمانه قدردانی میکنم و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمترسانی صادقانه، جهاد تبیین و تقویت ارتباط مؤثر با مردم از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
