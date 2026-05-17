کشف ۳۱ خودروی لوکس به ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سردار حسین حسن‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و دپوی تعدادی خودروی خارجی در یک انبار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات پلیسی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار، ۳۱ دستگاه خودروی لوکس خارجی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به ارزش تقریبی ۱۶۵ میلیارد تومانی این خودروها و اینکه خودروها قبل از سال وارد و احتکار شده است تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل شده و رسیدگی به ابعاد مختلف موضوع در دستور کار قرار دارد.