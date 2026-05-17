۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

کشف انبار کالای احتکاری در گنبد؛ ۵۲۸ میلیارد ریال کالا در دام پلیس

گنبد-رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: بیش از هزار قلم کالای احتکاری به ارزش ۵۲۸ میلیارد ریال در گنبدکاووس کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی علیشاهی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری حجم قابل توجهی از کالاهای خارجی بدون ثبت در سامانه جامع انبارها در شهرستان گنبدکاووس، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: تیمی از مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، به همراه نماینده پلیس امنیت اقتصادی شهرستان، پس از هماهنگی‌های لازم قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

علیشاهی ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان داد واحد مذکور فاقد مجوزهای قانونی فعالیت بوده و مقادیری کالای خارجی در آن نگهداری می‌شود. همچنین استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد هیچ‌گونه کالایی با کد پستی این واحد در سامانه ثبت نشده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: در بازرسی انجام‌شده، تعداد یک‌هزار و ۳۶۸ قلم انواع کالا و تجهیزات مرتبط با ابزار یراق کشف شد که ارزش تقریبی آن‌ها ۵۲۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در حوزه احتکار و قاچاق کالا را به پلیس اطلاع دهند.

