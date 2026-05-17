غریب آبادی: میراث فرهنگی ایران بخشی از حافظه مشترک بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه، پیامی در رابطه با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی نوشت و تاکید کرد: میراث فرهنگی ایران، فقط دارایی ملی ایرانیان نیست؛ بخشی از حافظه مشترک بشریت است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد تاریخ ملت بزرگ ایران را قربانی اهداف نظامی و سیاسی امروز خود کند.

متن پیام به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است. روز جهانی موزه و میراث فرهنگی امسال برای ایران، رنگ و معنایی متفاوت دارد؛ زیرا در کنار پاسداشت شناسنامه تمدنی ملت ایران، باید از آسیب به ده‌ها موزه، بنای تاریخی و اثر فرهنگی کشور در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفت؛ آثاری که از اموال فرهنگیِ مورد حمایت حقوق بین‌الملل‌اند.

دست‌کم ۱۴۹ اثر تاریخی و موزه در ۲۰ استان کشور در جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شده‌اند که در این میان پنج اثر ثبت‌ جهانی، هفت بافت تاریخی و ۵۴ موزه به چشم می‌خورد.

بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. موزه‌ها، محوطه‌های تاریخی، بناهای فرهنگی، آثار هنری و مجموعه‌های تمدنی نباید قربانی تجاوز، بی‌احتیاطی نظامی یا بی‌اعتنایی به الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمایت از میراث فرهنگی شوند.

آسیب به میراث فرهنگی ایران در جریان تجاوز اخیر، نشان می‌دهد که دامنه نقض‌های ارتکابی از منع توسل به زور و حمایت از غیرنظامیان فراتر رفته و حافظه تاریخی و تمدنی ملت ایران را نیز هدف گرفته است. این وضعیت، نمودی روشن از رفتار قانون‌گریزانه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

میراث فرهنگی ایران، فقط دارایی ملی ایرانیان نیست؛ بخشی از حافظه مشترک بشریت است. جمهوری اسلامی ایران این تعرض به میراث فرهنگی خود را ثبت، مستندسازی و در چارچوب مسئولیت بین‌المللی پیگیری خواهد کرد، زیرا به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد تاریخ ملت بزرگ ایران را قربانی اهداف نظامی و سیاسی امروز خود کند.