۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

سردار شکارچی: تکرار هرگونه حماقت آمریکا پیامدی کوبنده‌تر خواهد داشت

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بی‌آبرویی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، پیامدی جز دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر برای آن کشور به‌دنبال نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر تهدیدهای مکرر و یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور متوهم آمریکا علیه ایران اظهار داشت: تکرار هرگونه حماقت برای جبران بی‌آبرویی آمریکا در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، پیامدی جز دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر برای آن کشور به‌دنبال نخواهد داشت.

وی افزود: رئیس‌جمهور مستأصل آمریکا باید بداند در صورت عملی شدن تهدیدها و تجاوز مجدد به ایران اسلامی، دارایی‌ها و ارتش مضمحل آن کشور با سناریوهای جدید، هجومی، غافلگیرکننده و طوفانی روبه‌رو خواهند شد و در باتلاق خودساخته‌ای که نتیجه سیاست‌های ماجراجویانه همان رئیس‌جمهور است، فرو خواهند رفت.

محسن صمیمی

    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      کنگره آمریکا فقط تعداد سربازای کشته شده براش مهمه باید علاوه بر وارد کردن ضربات اقتصادی تعداد بیشتری سرباز آمریکایی کشته بشن هرچی سرباز آمریکایی کشته بشن کنگره بیشتر عکس‌العمل نشون میده و این یعنی پایان جنگ
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      احتمال داره امریکا دوباره جنگ بکنه ،به امریکا اعتمادی نیست
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      در صورت حمله نظامی مجدد پایگاههای نظامی امریکایی صهیونی عربی در ۴ کشور عربی منطقه که مانع رسیدن موشکهای ایران به سرزمینهای اشغالی فلسطین است را بزنید تا صهیونیستها را بدون هیچ مانعی راحت بکوبید همه جای اسراییل جعلی را مثل غزه با خاک یکسان کنید

