به گزارش خبرنگار مهر، محسن همتی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه استانی تعیین تکلیف توقگاه ها و پارکینگ های فراجا و قوهوقضائیه اعلام‌کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مسئولان قضایی و دستگاه‌های مرتبط در استان موظف شدند با جدیت بیشتری بر اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت داشته باشند و با ارائه گزارش‌های ماهانه از بازدیدهای میدانی و اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه نگهداری‌شده در توقفگاه‌ها، روند نظارت و پیگیری اجرای صحیح این دستورالعمل را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

وی از اجرای طرح اطلاع‌رسانی به مالکان وسایل نقلیه توقیفی خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده، به‌محض توقیف هر وسیله نقلیه که برابر دستور قضایی انجام می‌شود، پیامک‌هایی زمان‌بندی‌شده شامل مشخصات وسیله نقلیه و لزوم پیگیری فرآیند قانونی ترخیص برای مالک ارسال خواهد شد تا مالکان در کوتاه‌ترین زمان از وضعیت خودرو یا موتورسیکلت خود مطلع شوند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندان در این فرآیند تصریح کرد: تمامی مراحل توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه باید در چارچوب قانون و با رعایت کامل حقوق مردم انجام شود و نظارت دستگاه قضایی استان در این حوزه با هدف صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز هرگونه تضییع حق صورت می‌گیرد.

همتی تأکید کرد: اجرای دقیق این دستورالعمل، علاوه بر ساماندهی وضعیت توقفگاه‌ها، زمینه صیانت از حقوق شهروندان و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی را بیش از پیش فراهم می‌کند و دستگاه قضایی استان در مسیر حفظ و ارتقای اعتماد مردم، نظارت مستمر و اقدامات لازم در این حوزه را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.