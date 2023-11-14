احسان ادیبمهر پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفت و گویی رسانهای اظهار کرد: وسایل نقلیه بلاصلاحب یا به دلیل عدم رعایت قانون از سالهای قبل توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمعآوری و به پارکینگها منتقل شده بود.
وی ادامه داد: با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی و متشکل از نمایندگان رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرمانده انتظامی استان تشکیل شد و با برگزاری جلسات و دعوت از نماینده سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مخدر به شناسایی و تصمیمگیری برای تعیین تکلیف این خودروها میپردازد.
ادیبمهر با بیان اینکه از زمان ابلاغ این دستورالعمل سه جلسه برگزار شده است، گفت: در هر جلسه فهرست وسایل نقلیه توقیفی بررسی و در راستای ساماندهی پارکینگها و کاهش هزینه نگهداری این اموال و جلوگیری از تضییع آنها، تعیین تکلیف این خودروها در دستور کار قرار میگیرد.
وی از کسانی که وسایل نقلیه آنها توقیف شده خواست هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وسایل خود به مراجع مربوطه مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، اردیبهشت ماه امسال با نگاه به حفظ حقوق شهروندی و ضرورت حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیتالمال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین و تسریع در تعیین تکلیف آنها، توسط حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در ۲۸ ماده و ۶ تبصره به مسئولان قضائی سراسر کشور، ارسال و ابلاغ شد.
پلیس فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر میشود، به مالکان وسایط نقلیه فرسوده برای ترخیص اطلاع رسانی میکند. در این فراخوان اعلام میشود که در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، وسیله نقلیه در حکم «رها شده» تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.
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